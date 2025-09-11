El precio de los carburantes rompen cinco semanas de bajadas y suben un 0,2% con el fin del verano

Archivo - Surtidores de una gasolinera Repsol, a 22 de junio de 2025, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los precios de la gasolina y el diésel han puesto fin a la tendencia a la baja que presentaban desde agosto y principios de septiembre, registrando un aumento de hasta el 0,2% en ambos combustibles a medida que se acerca el otoño y concluye el periodo vacacional de verano.

El precio medio del diésel ha marcado esta semana un repunte de hasta el 0,2%, alcanzando los 1,409 euros por litro tras cinco semanas consecutivas de descensos, de acuerdo con datos del Boletín Petrolero de la UE recogidos por Europa Press.

Del mismo modo, el coste medio de la gasolina también interrumpe cinco semanas a la baja y ahora se sitúa en 1,480 euros el litro.

Así, en lo que va de 2025, la gasolina se ha abaratado un 2,6% respecto al cierre del año anterior, mientras que el precio del diésel ha descendido un 1,5% en el mismo periodo.

LLENAR EL DEPÓSITO, HASTA 3 EUROS MÁS BARATO

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 77,5 euros, unos 0,05 euros menos que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 77,55 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,4 euros, unos 2,75 euros menos que en 2024, cuando suponía unos 84,15 euros.

El precio medio del litro del diésel se mantiene claramente por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, mientras, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento.

Asimismo, ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El diésel suma ya 132 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,622 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,671 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,527 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,553 euros.