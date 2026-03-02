El precio de la luz cae en febrero hasta su segundo mínimo histórico, con 16,41 euros/MWh, por las renovables

Archivo - Vista de una torre de alta tensión - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio diario del mercado mayorista ('pool') en España promedió en febrero 16,41 euros por megavatio hora (MWh), el segundo valor más bajo desde que hay registros, tras marzo de 2024 -13,67 euros/MWh-, impulsado por unas condiciones climatológicas extraordinarias que impulsaron la generación renovable un 17,1%, hasta representar el 63% del 'mix'.

En concreto, este precio supone un descenso del 84,8% respecto a febrero de 2024, cuando se situó en los 108,31 euros/MWh, y del 77,10% frente al pasado mes de enero, cuando marcó una media de 71,67 euros/MWh, según datos de Grupo ASE.

En febrero, la eólica despuntó un 69%, cubriendo el 29,2% de la generación total, seguida de la hidráulica, que incrementó su producción un 10% y alcanzó el 21% del 'mix'.

Durante los primeros 20 días del mes, la generación eólica se mantuvo elevada y prácticamente ininterrumpida, con un promedio cercano a 300 gigavatios hora (GWh) al día, con un incremento del 15,2% respecto al promedio de un mes de febrero, mientras que las lluvias elevaron la generación hidráulica un 46,9% respecto al promedio de los últimos cinco años, lo que llevó a los precios a un descenso la mayoría de los días por debajo de los 10 euros/MWh, según estimaron los analistas del grupo.

148 HORAS NEGATIVAS Y 39 HORAS A 0 EUROS/MWH.

Asimismo, casi el 28% de las horas del mes registró un precio mayorista cero o negativo, con 148 horas negativas y 39 horas a 0 euros/MWh.

En 2024 se registraron 787 horas a cero o negativas y en 2025, la cifra ascendió a 797; en lo que va de 2026 ya se han contabilizado 206 horas antes de la primavera, periodo en el que este fenómeno se intensifica.

LOS COSTES DEL SISTEMA AUMENTAN UN 80%.

Por otra parte, los componentes del precio final de la energía, o costes del sistema, se situaron en febrero en 25,26 euros/MWh, un 79,9% más que en el mismo mes del año pasado (14,78 euros/MWh).

Grupo ASE destacó que este aumento se produjo en un contexto de elevada generación eólica, de carácter muy variable, "que obliga al sistema a apoyarse en otras tecnologías -principalmente ciclos combinados de gas- para reforzar la seguridad del sistema".