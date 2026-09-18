La red eléctrica española alcanza ya una saturación del 86,5%, según el Foro Industria y Energía

Archivo - Una torre de distribución de la energía eléctrica - FOMENT DEL TREBALL - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 86,5% de las subestaciones eléctricas españolas se encuentran ya completamente saturadas, según la última actualización del mapa de capacidad de acceso elaborado por el Foro Industria y Energía (FIE) y Opina 360 a cierre de septiembre, frente al 86,3% de saturación registrado en marzo.

En concreto, el análisis indica que, de las 6.127 subestaciones operativas de toda España, 5.301 están saturadas y solo 826 (13,5%) tienen capacidad de acceso disponible.

De esta manera, el informe destaca que el sistema ha perdido 282,2 megavatios (MW) netos de capacidad disponible, al pasar de 7.400,8 a 7.118,6 MW.

No obstante, este dato agregado esconde un movimiento significativo de capacidad en el conjunto de la red, ya que en seis meses se han incorporado 1.258,6 MW de capacidad en unas zonas, mientras que en otras se han ocupado 1.540,8 MW.

El director de Opina 360, Juan Francisco Caro, afirmó que, a pesar de con que la nueva normativa del Gobierno, que en marzo aprobó, a través del artículo 11 del Real Decreto-ley 7/2026, una medida para que REE cobre a quienes mantengan reservada capacidad de acceso sin haber iniciado su actividad, con el fin de liberar capacidad y frenar el acaparamiento de accesos, era de esperar que se hubiera empezado a liberar capacidad, los datos de septiembre "muestran justo lo contrario, y la red sigue prácticamente igual de saturada que hace seis meses, y en varias regiones ha ido incluso a peor".

Por comunidades autónomas, País Vasco (100% de saturación y 0 MW disponibles), Navarra (99,6% y 1,9 MW) y La Rioja (98,4% y 10,7 MW) presentan los niveles más elevados de saturación y, al mismo tiempo, la menor capacidad disponible.

Asimismo, ocho provincias -Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Málaga, Albacete, Guadalajara, Salamanca y Valladolid- tienen el 100% de sus subestaciones saturadas. En el lado contrario, Asturias (41,8%), Baleares (47,8%) y Canarias (51,1%) presentan los menores niveles de saturación.

Por capacidad disponible, Galicia (1.409,2 MW), Andalucía (941,8 MW) y Catalunya (832,1 MW) concentran los mayores volúmenes, siendo Lugo la provincia con más capacidad disponible, con 1.074,6 MW, aunque una parte relevante de esa capacidad está sujeta a condicionantes técnicos.

Con respecto al pasado mes de marzo, una decena regiones han empeorado su nivel de saturación. En términos de capacidad disponible, nueve regiones pierden MW frente a ocho que los ganan. Destaca Navarra, que pasa de 453,4 a solo 1,9 MW disponibles en seis meses.