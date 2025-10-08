REE asegura que no ha habido riesgos de suministro en los últimos días, a pesar de las variaciones de tensión

Archivo - Un poste eléctrico, a 12 de enero del 2021, en Barcelona, Cataluña (España). Según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), el precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercad - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica, filial del grupo Redeia, ha asegurado que "no ha existido riesgo de suministro en los últimos días", sino que se han observado "algunas situaciones de variaciones bruscas de tensión" en el sistema "siempre dentro de los márgenes establecidos", según han indicado a Europa Press fuentes de la compañía.

Asimismo, Red Eléctrica ha explicado que propone medidas "que considera necesarias para seguir mejorando la robustez del sistema eléctrico".

"Los cambios en los procedimientos de operación que la CNMC somete a consulta pública son complementarios a la modificación que se ha implementado en las rampas de la generación y que ya se solicitó el pasado 1 de octubre", ha recordado la compañía.

Red Eléctrica ha aclarado que el objetivo último de estos cambios es "reducir las dinámicas que han empezado a aparecer en el sistema por la propia evolución que está experimentando y que resultan en la aparición de variaciones de tensión rápidas".

"Con estas medidas", según la empresa, "se logra actuar sobre la generación que, por sus características técnicas, varía su producción de manera muy rápida". "También se logra incentivar a la generación que participa en el control de tensión para que mejore su respuesta", ha remachado.

La CNMC dio inicio al trámite de audiencia, enviando al Consejo Consultivo de Electricidad la propuesta de resolución por la que se modifican temporalmente varios procedimientos de operación eléctricos para la introducción de medidas urgentes para la estabilización de la tensión en el sistema eléctrico peninsular español.

Asimismo, en esa misma fecha, en cumplimiento del trámite de información pública, se publicó en la página web del organismo la citada propuesta de resolución para que los sujetos formularan sus alegaciones en el plazo de 5 días hábiles. Del mismo modo, se remitió ese mismo día la propuesta de resolución a la Dirección General de Política Energética y Minas para que aportara sus comentarios al respecto.