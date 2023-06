El rey de Países Bajos ve potencial de hidrógeno verde de Iberdrola, que lo exportará desde Rotterdam

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha mostrado al rey de Países Bajos, Guillermo Alejandro, las instalaciones de la planta de hidrógeno verde que la compañía tiene en la localidad ciudadrealeña de Puertollano, una visita que para el máximo dirigente ha supuesto una "tremenda satisfacción" que se suma a visitas anteriores como las del propio rey de España, Felipe VI, que asistió a la inauguración.

Una planta que tiene la previsión de multiplicar por diez su capacidad de producción y que habrá que sumar al desarrollo de la planta de Huelva, dos instalaciones que forman parte de un sector que recibirá inversiones de Iberdrola de "más de 3.000 millones de euros", más de la mitad en España.

Algo que para Galán "va más allá de las palabras", según ha apuntado en declaraciones a los medios tras la visita. "Esto es una realidad", ha indicado Galán, que ha avanzado que ya se ha firmado un contrato para vender más de 100.000 toneladas de amoniaco generado a través del hidrógeno verde desde la planta de Huelva.

Una producción que tal y como ha reseñado, podrá tener salida al mercado internacional a través del puerto de Rotterdam para su exportación, no sólo el producido en Puertollano y Huelva, sino también en los centros de Portugal.

De hecho, tras la visita, representantes de Iberdrola y del Gobierno de Países Bajos han firmado sendos acuerdos de comercialización con el puerto de Rotterdam y la entidad Hynetwork Services con el objetivo de configurar un corredor marítimo para dar salida al hidrógeno verde y al amoniaco producido en España merced a este vector energético.

"Estas son las grandes cifras y demuestran una vez más el compromiso de Iberdrola con nuevas tecnologías y con la descarbonización del país. Somos una empresa global y queremos seguir apostando por nuestro país", ha aseverado.

"SIN NOTICIAS" DE LAS AYUDAS EUROPEAS

No obstante, y a preguntas de los medios, Galán ha aclarado que aún "no hay noticias" de las ayudas europeas procedentes de los fondos de recuperación. "Tenemos aprobadas las ayudas por parte de Bruselas, pero por parte de España no ha sido confirmada ninguna", ha explicado, por lo que ha matizado que la planta de Puertollano "está funcionando a pleno rendimiento, dentro de lo que se puede hacer".

Durante la visita a las instalaciones, el monarca de los Países Bajos, acompañado por el ministro para la Política Energética y Climática, Rob Jetten, se ha mostrado impresionado y muy interesado por el funcionamiento técnico de la planta de Iberdrola, que ha definido como "fantástica y maravillosa". También ha tenido oportunidad de firmar en el libro de honor de la compañía.

El monarca neerlandés ha llegado al filo de las 9.30 horas en tren AVE a la ciudad industrial, en cuya estación de ferrocarril estaba previsto que fuera recibido por el alcalde Adolfo Muñiz, que ha marchado desde allí hacia Düsseldorf, en compañía del presidente regional Emiliano García-Page, para asistir a la presentación del proyecto de acería verde de Hydnum Steel en la Feria del Acero que se celebra estos días en la ciudad alemana.