UGT y CCOO trasladan al Gobierno su preocupación por el retraso del PNIEC y su posible impacto en el empleo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA Y CCOO de Industria han mostrado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "su preocupación" por la brecha existente entre los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la marcha de los proyectos, así como con el impacto directo en el empleo que esta situación puede desencadenar "si no se consigue acelerar al ritmo deseado".

Ambas secciones mantuvieron el pasado 13 de febrero una reunión con el Ministerio y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).

Al encuentro asistieron el secretario del Sector de Bienes de Equipo de UGT FICA, Mikel Zarandona Arozamena; el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard Payeras; el director general de Política Energética y Minas del Ministerio, Carlos Redondo López; el director general de IDAE, Miguel Rodrigo González; la responsable estatal de Política Industrial de CCOO de Industria, Raquel Márquez Fernández, y la responsable Estatal de Energías Renovables de CCOO de Industria, Jessica Fuente Vitoria.

En un comunicado, UGT FICA señaló que ambas organizaciones reclamaron también "un impulso en el 'repowering', así como la aceleración en el despegue definitivo de la eólica 'offshore' (marina) en las costas, incidiendo en la necesidad de que Europa y España mantengan la cadena de valor dentro del marco de sus fronteras y busquen fórmulas que favorezcan esta condición".

El sindicato indicó que el Ministerio e IDAE reiteraron su compromiso con la energía eólica y presentaron los diferentes programas de incentivos lanzados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Repotent2 y Port-Eolmar), así como en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

UGT FICA y CCOO Industria celebraron estas iniciativas, pero insistieron en que el mantenimiento del empleo -desde el diseño hasta el mantenimiento, pasando por la fabricación- "debe ser una condición imprescindible para que las empresas puedan beneficiarse de las ventajas que ofrecen estos programas".

Además, solicitaron que se establezcan "espacios de diálogo" entre el Ministerio y ambas organizaciones sindicales que permitan una relación "fluida y sostenida en el tiempo", cuestión que el secretario de Estado de Energía consideró positiva y afirmó que se prevé que el lanzamiento de este foro se lleve a cabo a corto plazo.