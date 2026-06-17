Visalia opera en 458 barrios solares en España y gestiona uno de cada cuatro MW instalados

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El operador de infraestructuras de energía y telecomunicaciones Visalia opera actualmente 458 barrios solares distribuidos por todo el territorio nacional, con una potencia instalada de 47 MWp y una producción estimada de 161 GWh anuales.

En este contexto, Visalia concentra aproximadamente el 29% de toda la potencia instalada de autoconsumo colectivo existente en España, lo que la sitúa como "uno de los principales operadores del mercado nacional de generación distribuida", ha señalado la empresa en un comunicado.

Además, según ha indicado, el ritmo de crecimiento de la compañía representa actualmente cerca de la mitad de toda la nueva capacidad de autoconsumo colectivo que se incorpora cada mes en España.

El despliegue de estos proyectos se realiza a través de Barter, compañía especializada en el desarrollo y gestión de instalaciones solares urbanas integrada en Visalia desde 2025.

Gracias a esta operación, el grupo reforzó su presencia nacional incorporando cientos de comunidades solares ya construidas y ampliando significativamente su capacidad operativa. Las provincias con mayor implantación de barrios solares gestionados por la compañía son Jaén, con 74 instalaciones; Sevilla, con 47; Córdoba, con 43; Badajoz, con 35; y Murcia, con 34.

UN MERCADO CON POTENCIAL DE RENDIMIENTO

Pese a que, según los últimos datos de Red Eléctrica y la CNMC, la capacidad instalada de generación solar fotovoltaica operada bajo régimen de autoconsumo colectivo ha alcanzado los 149 MW en septiembre de 2025, frente a los 38 MW registrados a comienzos de 2024, el autoconsumo colectivo continúa representando una parte reducida del conjunto del autoconsumo fotovoltaico español.

Así, de los más de 5.600 MW de autoconsumo instalados en España, únicamente 149 MW corresponden actualmente a proyectos de generación compartida.

Según Visalia, "esta situación evidencia el amplio recorrido de crecimiento que aún tiene el sector, impulsado por la creciente electrificación de la economía, la necesidad de reducir costes energéticos y el desarrollo de un marco regulatorio cada vez más favorable para la generación distribuida".

La compañía prevé superar las 5.000 comunidades solares en 2029 y considera que el modelo de barrios solares está llamado a convertirse en una infraestructura energética habitual en ciudades y municipios de toda España facilitando el acceso a energía renovable local a miles de consumidores que no pueden instalar paneles solares en sus viviendas o negocios, ya sea porque están de alquiler, no tienen tejado disponible o no pueden permitirse esa inversión.