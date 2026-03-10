Von der Leyen anuncia una estrategia para impulsar mini reactores nucleares y 200 millones para inversión

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa en Bruselas - DATI BENDO

BRUSELAS, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este martes una nueva estrategia europea para desarrollar reactores nucleares modulares pequeños y ha adelantado la creación de una garantía de 200 millones de euros para movilizar inversión privada en "tecnologías nucleares innovadoras".

"Queremos que esta nueva tecnología esté operativa en Europa a comienzos de los años 2030", ha afirmado Von der Leyen durante una cumbre sobre energía celebrada en París, donde ha defendido que estos reactores puedan desempeñar un papel clave junto a las centrales nucleares tradicionales dentro de un sistema energético más flexible.

Según ha explicado, la estrategia presentada por Bruselas se apoyará en tres grandes líneas de actuación: simplificar el marco regulatorio para facilitar el despliegue de estas tecnologías, movilizar nuevas inversiones y reforzar la cooperación entre los Estados miembro para desarrollar el sector a escala europea.

En el ámbito financiero, la presidenta del Ejecutivo comunitario ha anunciado que la Comisión creará una garantía de 200 millones de euros financiada con ingresos del sistema europeo de comercio de emisiones, con el objetivo de respaldar la inversión privada en tecnologías nucleares innovadoras y mejorar las condiciones de financiación del sector.

"No solo queremos reducir el riesgo de estas inversiones en tecnologías bajas en carbono, también queremos enviar una señal clara a otros inversores para que se sumen", ha explicado, al subrayar que el impulso a la energía nuclear forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la competitividad industrial europea.

Von der Leyen ha enmarcado este anuncio en la necesidad de abordar uno de los principales problemas estructurales de la economía europea: el elevado coste de la electricidad. "Los precios de la electricidad en Europa son estructuralmente demasiado altos", ha advertido, al señalar que el acceso a electricidad limpia y asequible será determinante para el futuro de la industria europea.

Según ha explicado, el desarrollo de tecnologías como la robótica o la inteligencia artificial, que impulsarán la próxima ola de innovación y productividad, dependerá cada vez más de la disponibilidad de electricidad abundante y barata.

La presidenta de la Comisión ha señalado, sin embargo, que Europa parte de una situación de desventaja estructural debido a su fuerte depenencia de las importanciones de combustibles fósiles. "Europa no es un productor de petróleo ni de gas. Para los combustibles fósiles dependemos completamente de importaciones caras y volátiles", ha afirmado, advirtiendo que la actual crisis en Oriente Próximo pone de nuevo de relieve esta vulnerabilidad.

Frente a ello, Von der Leyen ha defendido que la UE debe apoyarse en sus propias fuentes de energía baja en carbono, en particular las energías renovables y la energía nuclear, que, a su juicio, deben funcionar de manera complementaria dentro del sistema europeo.

"No es una elección entre una u otra. Es en combinación cuando son más poderosas", ha afirmado, explicando que las renovables generan la electricidad más barata, pero dependen de factores como el viento o el sol, mientras que la energía nuclear puede proporcionar suministro estable durante todo el año.

VE UN "ERROR ESTRATÉGICO" DAR LA ESPALDA A LA ENERGÍA NUCLEAR

En este sentido, la presidenta de la Comisión ha explicado que el desarrollo de las energías renovables en Europa ha sido significativo durante la última década y que el continente cuenta con una industria sólida en sectores como la eólica, que ya exporta tecnología avanzada a nivel mundial.

Sin embargo, ha advertido de que el desarrollo de la energía nuclear ha seguido una trayectoria muy distinta en Europa durante las últimas décadas. "En 1990, un tercio de la electricidad de Europa procedía de la energía nuclear. Hoy es cerca del 15%. Creo que fue un error estratégico que Europa diera la espalda a una fuente de energía fiable, asequible y baja en emisiones", ha afirmado.

Von der Leyen ha defendido por ello que la Unión Europea debe recuperar su liderazgo en tecnologías nucleares de nueva generación, especialmente en el desarrollo de reactores modulares pequeños, que podrían convertirse en un nuevo sector industrial europeo.

"Europa fue pionera en la tecnología nuclear y podría volver a liderar el mundo en este campo. Los reactores nucleares de nueva generación podrían convertirse en una exportación europea de alta tecnología y alto valor añadido", ha señalado.