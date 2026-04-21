WindEurope urge a los líderes europeos a tratar la electrificación como una "prioridad estratégica"

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MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

WindEurope ha hecho un llamamiento a los líderes europeos para tratar la electrificación como "una prioridad estratégica", además, en un contexto como el actual en el que el conflicto en Irán ha recordado a Europa que "los combustibles fósiles deben ser reemplazados por electricidad de producción nacional".

La patronal europea eólica ha presentado en la cumbre que está celebrando en Madrid esta semana el decálogo 'Madrid Call to Action' en una rueda de prensa en la que han participado la directora ejecutiva de WindEurope, Tinne Van der Straeten, y el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez.

Así, el sector eólico ha pedido a los líderes de la Unión Europea que traten la electrificación "como una prioridad estratégica, no como una nota a pie de página en las políticas".

"Esto significa simplificar la complejidad y poner en primer lugar a los ciudadanos, las empresas y las industrias europeas, asegurándose de que la electricidad de producción nacional esté disponible en abundancia, llegue a los hogares y las fábricas, y sea asequible", añadieron.

En su documento, WindEurope recuerda que Europa ya decidió reactivar su economía después de la invasión rusa de Ucrania, con una expansión de la energía eólica y solar.

A este respecto, destaca que sólo el sector eólico invirtió 45.000 millones de euros en nueva capacidad en 2025, lo que permite que ahora este tecnología suministre el 20% de la electricidad de Europa.

Además, pone en valor como la cadena de valor eólica europea, impulsada por 440.000 europeos, "contribuye decisivamente a la autonomía estratégica de Europa".

No obstante, a pesar de estos esfuerzos, la patronal considera que "el trabajo no ha terminado" y que la electricidad representa menos del 25% de toda la energía que usa Europa.

Por ello, llaman a los dirigentes europeos a liderar y a "basar las decisiones en hechos", ya que es hora de "mantener la ambición climática y la confianza política". "De hacer de Europa un lugar para invertir", añade.

DIEZ MEDIDAS.

Entre las diez medidas que pide implementar el sector eólico figuran las de agilizar los permisos, basándose en el tratamiento como "un interés público primordial" y aplicando la aprobación tácita durante los próximos nueve meses; así como aprovechar al máximo las subastas eólicas, adjudicando al menos el 80% de las ofertas eólicas.

También solicitan repotenciar los parques eólicos envejecidos triplicando su producción con menos turbinas; priorizar las conexiones a la red para proyectos estratégicos maduros y eliminar los proyectos zombis que bloquean la cola, así como ampliar la fabricación de equipos de red mediante contratos marco.

La batería de medidas que pone sobre la mesa WindEurope pasa también por multiplicar por cinco la financiación de la red de la UE y atraer financiación privada; un IVA cero en bombas de calor y vehículos eléctricos; priorizar la electrificación en procesos industriales de baja y media temperatura; reducir permanentemente los impuestos sobre la electricidad para abaratar la energía y simplificar la ayuda estatal para la industria que se pasa a las energías renovables mediante PPAS.