Iberdrola se adjudica más de 170 millones para proyectos de almacenamiento en la subasta con fondos FEDER

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola se ha adjudicado ayudas por más de 170 millones de euros para construir proyectos de almacenamiento, en la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético cofinanciadas con fondos FEDER 2021-2027, otorgados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En concreto, la compañía destinará 130 millones a cofinanciar 11 baterías BESS (Battery Energy Storage System, por sus siglas en inglés), 22 millones a tres proyectos industriales de almacenamiento térmico y 18 millones a la ampliación de la capacidad de un proyecto de bombeo.

Las baterías, que estarán ubicadas en Extremadura (4), Galicia (3), Castilla y León (2), Asturias (1) y Andalucía (1), contarán con una potencia media 35-40 megavatios (MW) y 10 de ellas con acceso compartido, lo que permitirá beneficiarse de sinergias entre proyectos.

Mientras, cinco de ellas tendrán hibridarán con tecnología fotovoltaica y cinco con eólica, mientras que una será 'stand-alone', sistema de almacenamiento de energía que opera de manera independiente.

Los tres proyectos industriales de almacenamiento térmico suman una capacidad de 190 MWht y se situarán en Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia, y cubrirán las industrias de alimentos y bebidas, cerámica y conservera. El proyecto de bombeo servirá para ampliar la capacidad de la central de Torrejón, ubicada entre los embalses de Torrejón-Tajo y Alcántara.

IMPULSO DEL ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO.

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán impulsa el almacenamiento energético eficiente como una de las palancas clave para la electrificación, la descarbonización y la transición energética. Para ello, apuesta por el almacenamiento a gran escala, a través de centrales hidroeléctricas de bombeo, y por el almacenamiento a pequeña escala, a través de sistemas de almacenamiento de energía con baterías.

La energética cuenta con 4,5 gigavatios (GW) de potencia instalada en almacenamiento de energía a través de la generación hidroeléctrica y de bombeo.

Entre las centrales hidroeléctricas de bombeo más destacadas de la compañía dentro de la península Ibérica, se encuentran las centrales de La Muela, Villarino, Támega y Santiago-Sil-Xares.

Asimismo, la compañía ha sido pionera en el desarrollo de almacenamiento de energía eléctrica con baterías de ion litio. En 2021 fue la primera empresa en instalar una batería hibridada con tecnología fotovoltaica en Campo Arañuelo III (Extremadura). La compañía también cuenta con una batería de 20 MWh en Puertollano, que almacena la producción obtenida de una planta solar cercana para generar el hidrógeno verde de la mayor planta de esta fuente de energía para uso industrial de Europa, y dos en País Vasco.

Una, en Abadiño (Vizcaya), conectada a la evacuación del parque eólico Oiz, que permite conectarse directamente a la red y funcionar sin necesidad de estar conectada a una instalación, y otra en Áraba, que almacena la energía del viento en el parque eólico Elgea-Urkilla.

Actualmente, Iberdrola tiene seis baterías más en estado avanzado de construcción en Castilla y León, Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía, reconocidas como Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), en su división de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento (ERHA).