Iberdrola elige a PwC como auditor de sus cuentas para los ejercicios 2027 a 2029

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha elegido a PricewaterhouseCoopers (PwC) como su nuevo auditor de sus cuentas anuales para los ejercicios 2027 a 2029, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

PwC tomará así el relevo como auditor a KPMG, que se encargará todavía de las cuentas de la energética correspondientes al ejercicio 2026, tras haber sido reelegido para esa labor.

Según añadió la compañía, el consejo de administración de Iberdrola propondrá a la junta general ordinaria de accionistas "esta designación en el momento oportuno".

La eléctrica indicó que la selección de PwC como auditor para los ejercicios 2027 a 2029 se ha realizado por el consejo de administración tras un concurso liderado por la comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo, "de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, así como en el Sistema de gobernanza y sostenibilidad".