Iberdrola repartirá 20.000 millones en dividendos a sus accionistas en los próximos cuatro años

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola repartirá cerca de 20.000 millones de euros entre sus accionistas en los próximos cuatro años, según la actualización de la 'hoja de ruta' para el periodo 2025-2028 presentada por el grupo con motivo de la celebración de su Capital Markets Day en Londres.

En concreto, la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán proseguirá con su compromiso de incrementar la retribución a sus accionistas en línea con la evolución de los resultados.

Así, destinará entre el 65% y el 75% del beneficio a retribuir a sus accionistas -pay out, en inglés- y fija un suelo del dividendo de 0,64 euros para este periodo, dentro del programa de Iberdrola Retribución Flexible, que incluye la recompra de títulos.

Con su nuevo plan estratégico, la eléctrica prevé alcanzar un beneficio operativo bruto (Ebitda) de 18.000 millones de euros en 2028, 3.000 millones más que en 2024. Además, el objetivo de la compañía es que el 75% del Ebitda no dependa de los precios energéticos para 2028.

Asimismo, aspira a un beneficio neto ajustado de 7.600 millones de euros para 2028, lo que supone 2.000 millones de euros más que la cifra récord de 5.530 millones alcanzada en 2024.

Este plan estratégico se basa en una solidez financiera que permite a la compañía preservar los niveles de rating de crédito en 'BBB+', debido a la alta diversificación de sus fuentes de financiación y de su negocio, una sólida estructura financiera -un 73% de la deuda es a tipo fijo y largo plazo- y una gestión activa de la liquidez.

Además, Iberdrola, que ya ha ejecutado una ampliación de capital de 5.000 millones de euros, tiene previsto un plan de rotación de activos y alianzas de 13.000 millones de euros, de los cuales un 75% está completado.

Como consecuencia de todo ello, la empresa tiene previsto una generación de 52.000 millones de euros de flujo de caja en el periodo, impulsado por las nuevas inversiones, que ascenderán hasta los 58.000 millones de euros en el periodo 2025-2028, lo que representa un incremento del 30% con respecto al periodo 2021-2024, para afianzar su apuesta estratégica hacia los negocios regulados de las redes, y con el foco puesto en el Reino Unido y los Estados Unidos, que absorberán dos tercios del esfuerzo inversor del grupo.