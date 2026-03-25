Iberdrola vende empresa de servicios de medición comercial a clientes en el Reino Unido SP Dataserve a IMServ

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MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola, a través de su filial británica ScottishPower, ha firmado un acuerdo para vender SP Dataserve, una empresa que presta servicios de medición comercial a clientes no domésticos en el Reino Unido, a IMServ, informó la compañía.

A finales de 2025, SP Dataserve prestaba 36.800 servicios a unos 22.000 clientes no domésticos en todo el Reino Unido. IMServ es una empresa de servicios de medición y energía con sede en el Reino Unido, propiedad al 100% de Bluewater, una firma especializada en capital riesgo con inversiones en toda la cadena de valor del sector energético.

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán señaló que la venta de esta filial forma parte de su estrategia de gestión activa de su cartera, "centrada en reforzar sus negocios principales y optimizar la asignación de recursos".

Así, la operación supone la desinversión de un negocio no estratégico dentro de ScottishPower y se produce tras la cesión del negocio de contadores inteligentes del Reino Unido a Macquarie en 2025, lo que simplifica aún más el perfil empresarial del grupo en el Reino Unido.

Iberdrola destacó que el cierre de la operación depende de que se cumplan los trámites habituales, como la revisión por parte de las autoridades.

El Reino Unido es el principal destino de inversión de Iberdrola, donde la energética tiene previsto invertir 20.000 millones de euros de aquí a 2028. La mayor parte de esta inversión se destinará al desarrollo y la modernización de las redes eléctricas, un ámbito clave para impulsar la electrificación de la economía, reforzar la seguridad energética y potenciar la competitividad.

Esta transacción se suma a otras realizadas por Iberdrola en lo que va de 2026, como la adquisición del parque eólico de Ararat en Australia, la venta de su negocio de generación terrestre en Francia, la venta de activos minihidroeléctricos y de purines en España, la venta de sus activos en Hungría y la incorporación de 650 megavatios (MW) de energía solar a la empresa conjunta con Norges, entre otras.