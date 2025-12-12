Repsol culmina programa de recompra de acciones por 300 millones tras adquirir 19,26 millones de títulos

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Repsol ha culminado su programa de recompra de acciones por un importe máximo de 300 millones de euros, tras la adquisición de un total de 19,264 millones de títulos, representativos del 1,71% de su capital social previo a la ejecución de la reducción de capital, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Tras ello, se informa de que el consejero delegado, en el día de hoy y de conformidad con la delegación efectuada a su favor por el consejo de administración de Repsol, ha acordado ejecutar la reducción de capital mediante amortización de acciones propias aprobada por el consejo de administración el pasado 23 de julio de 2025, al amparo del acuerdo aprobado por la junta general ordinaria de accionistas 2025 de Repsol celebrada el 30 de mayo de 2025, dentro del punto noveno del orden del día", indicó la energética.

El capital social del grupo dirigido por Josu Jon Imaz se ha reducido en 22,997 millones de euros, mediante la amortización de 22,997 millones de acciones propias de un euro de valor nominal cada una de ellas que representan el 2,04% aproximadamente del capital social previo a la reducción de capital.

El capital social de Repsol resultante de la reducción ha quedado fijado en 1.105,374 millones de euros, correspondientes a 1.105,374 millones de acciones de un euro de valor nominal cada una.

En virtud de dicha reducción de capital se han amortizado 19,264 millones de acciones propias adquiridas en virtud del programa de recompra y 3,733 millones de acciones propias existentes en autocartera que fueron adquiridas mediante la liquidación de derivados sobre acciones propias contratados por la compañía con anterioridad al pasado 23 de julio.

La finalidad de la reducción de capital es la amortización de acciones propias, coadyuvando a la retribución del accionista de la sociedad mediante el incremento del beneficio por acción. La reducción de capital no entraña, por tanto, devolución de aportaciones a los accionistas de la empresa, por ser esta la titular de las acciones que se han amortizado.