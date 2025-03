El 56% de las hipotecas ya se piden para invertir en vivienda y no para vivir en ellas, según Asufin

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 56% de la gente que ha decidido hipotecarse lo hace en una segunda vivienda con propósito de inversión, según se desprende del 'VI Barómetro de Hipotecas' que ha publicado este viernes la agrupación de usuarios financieros Asufin.

Desde el anterior barómetro, esta proporción ha subido en 5 puntos porcentuales. De su lado, ha caído en 2,7 puntos la gente que apuesta por una hipoteca para una segunda residencia para vivir en ella, hasta el 19,1%.

Por otro lado, las personas que buscan hipotecarse para residir de forma principal en la vivienda adquirida caen hasta un 25% del total de transacciones. Los que compran su primera vivienda son el 14,4%, frente al 16% del barómetro anterior, mientras que los que se hipotecan para cambiar su vivienda habitual han descendido nueve décimas, hasta el 10,3%.

Según Asufin, esto es una "muestra clara de cómo un segmento de población muy importante tiene serios problemas de acceso a la vivienda".

Esta idea se reitera en las razones que mueven la contratación de las hipotecas entre las que, de nuevo, destaca la de considerar el inmueble una buena oportunidad de inversión en el 64% de los casos, 5 puntos porcentuales superior al año pasado. Sin embargo, ha experimentado una notable bajada el porcentaje de quienes piensan que se encuentran mejores precios en estos momentos, del 9% al 21%, este año.

"Estos datos confirman el problema de oferta existente, en tanto que muchos compradores que la necesitan no pueden acceder, lo que tensiona los precios con un parque de vivienda a la venta muy limitado. En paralelo, parte de la que se adquiere como inversión no sale al mercado, o lo hace para usos no habitacionales, como vivienda turística o de alquiler a corto plazo", avisa la agrupación.

En esta línea, cerca del 60% de los encuestados quiere pedir una hipoteca pero no puede hacerlo por las circunstancias económicas. Asimismo, el 20% considera que la culpa de no poder hacerlo es de tener un salario insuficiente para hacer frente a las cuotas.