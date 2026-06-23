El 92% de los directivos españoles sitúa la pérdida de datos como su principal riesgo para 2026, según WTW

Archivo - Un candado abierto en un ordenador encendido, en Madrid (España), a 9 de febrero de 2021. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 92% de los administradores y directivos en España identifica la pérdida de datos como su mayor preocupación para el año 2026, lo que representa una cifra 16 puntos por encima de la media global (76%) y refleja una transformación operativa, tecnológica y personal en la percepción de su propia exposición, según se desprende de la encuesta 'Global Directors and Officers 2026' elaborada por Willis, una empresa de WTW.

Tras la pérdida de datos, el ranking de amenazas en España lo completan la seguridad y salud (90%), los ciberataques (87%), los sistemas de control interno (79%), la vulneración de los derechos humanos (76%), el soborno y la corrupción (76%) y el incumplimiento regulatorio (75%).

A nivel mundial, el orden presenta diferencias con la salud y la seguridad a la cabeza (77%), seguida de la pérdida de datos (76%), ciberataques (75%), sistemas y controles (66%), incumplimiento regulatorio (65%), soborno y corrupción (59%) y riesgos geopolíticos (59%).

CAMBIO EN EL MAPA DE RIESGOS

"El mapa de riesgos para administradores y directivos en España ha cambiado de forma relevante", ha señalado el director de D&O y Riesgo Reputacional en WTW España, Ulysses Grundey, explicando que los riesgos operativos y tecnológicos "han tomado el relevo" de los financieros y societarios.

A su juicio, esta evolución tiene "implicaciones directas" no solo en cómo se gestionan los riesgos dentro de las organizaciones, sino también en "cómo se estructuran las coberturas de protección de los propios directivos", en un contexto donde las juntas siguen priorizando la estrategia corporativa.

En concreto, el informe revela que las juntas directivas españolas dedican más tiempo a la estrategia corporativa (62%), el seguimiento financiero (49%) e inversiones y M&A (36%), mientras que la ciberseguridad ha caído en la agenda del 24% al 15% entre 2025 y 2026.

Por su parte, la inteligencia artificial (IA) apenas alcanza el 5%, pese a ser una de las principales fuentes de riesgo emergente identificadas, mientras que el riesgo climático ha descendido de un 19% en 2025 a un 3% en 2026.

Así, desde WTW han asociado este desajuste a una "adaptación incompleta" de las prioridades del consejo a un entorno que ha cambiado más rápido que su agenda, provocando que los riesgos sean conocidos pero no siempre gestionados en profundidad, lo que termina por originar muchos de los siniestros de D&O.

En el ámbito de la salud y la seguridad laboral, España presenta un perfil "claramente diferenciado" porque el 'burnout' encabeza la clasificación con un 48%, seguido del horario de trabajo (45%) y la salud mental (41%), a diferencia de la media global, donde el principal riesgo para los empleados es la salud mental (40%).

Asimismo, las lesiones laborales también sobresalen en España con un 34% frente al 18% global, mientras que en relación con la IA, la principal preocupación de los directivos es el fraude y la ingeniería social (55%), el fracaso estratégico (45%) y los errores de modelos de lenguaje (43%).

Para los D&O españoles, la IA introduce una "doble dimensión" de riesgos operativos directos y estructurales de gobernanza ligados a la ausencia de marcos de control "adecuados", lo que la convierte en un riesgo "genuinamente D&O" que no solo afecta a los equipos de tecnología.

EVOLUCIÓN GLOBAL POR REGIONES

Respecto a la evolución global de los últimos cinco años, los ciberataques lideraron en 2022 y 2023, cediendo el puesto a la salud y seguridad en 2024 (84%) y 2025 (80%), posición que mantiene en 2026 (77%), destacando este año la entrada de los riesgos geopolíticos en el 'top 7' (59%).

Por regiones, Europa y el Pacífico están lideradas por la salud y seguridad; Gran Bretaña y América del Norte por ciberataques (83%); Asia y Latinoamérica por pérdida de datos; África por el incumplimiento regulatorio (89%) y Medio Oriente por salud y seguridad con un 100%.

COBERTURAS BAJO ESCRUTINIO

Finalmente, el estudio alerta de que las empresas españolas muestran "menos propensión" que la media a otorgar indemnización completa a sus directivos, existiendo dudas generalizadas sobre si los límites de sus pólizas D&O serán suficientes ante escenarios de siniestros "cada vez más complejos".

"La pregunta ya no es si las coberturas son adecuadas, sino si seguirán siéndolo cuando de verdad importen", ha concluido Grundey, apuntando que las organizaciones que anticipen esta reflexión se posicionarán mejor para proteger a sus directivos y a sus propios negocios.