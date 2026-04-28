Abanca gana 207,5 millones de euros en el primer trimestre, un 5,7% menos

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MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Abanca obtuvo en el primer trimestre de 2026 un beneficio atribuido de 207,5 millones de euros, un 5,7% menos que en el mismo periodo de 2025, cuando ganó 220 millones de euros, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El margen de intereses decreció un 4,3%, aunque los ingresos por prestación de servicios aumentaron un 21,6% y el margen básico subió un 0,3%, hasta los 496,5 millones de euros.

Los gastos de explotación crecieron un 2,7%, hasta los 288,6 millones de euros.

Así, el banco que preside Juan Carlos Escotet registró una pérdida en términos interanuales de 0,5 puntos porcentuales en su ratio de eficiencia, que cerró marzo en el 51,9%.

Durante el primer trimestre a entidad ha registrado más de 37.000 altas de clientes.

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