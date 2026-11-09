El acceso a la vivienda empeora por la subida de tipos y la demanda extranjera, según Asufin

Bloque de pisos en Zaragoza - EUROPA PRESS

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acceso a la vivienda empeoró en el segundo trimestre de 2026 como consecuencia de la subida de tipos de interés, la demanda extranjera y el mayor endeudamiento, según se desprende del índice que elabora trimestralmente la agrupación Asufin.

En concreto, el índice subió a 106,86 puntos entre abril y junio, más de cinco puntos por encima del dato del trimestre anterior.

Todos los elementos que componen el índice juegan en contra, excepto la oferta, que aporta un breve alivio: 24.991 visados de obra nueva, que suponen un 9,3% más anual. El resto, contribuye a encarecer y obstaculizar el acceso a la vivienda, tanto tipos de interés e importes medios de hipoteca, como demanda extranjera. También tensiona, en el lado de la demanda, mayor número de compraventa e hipoteca contratada.

En concreto, el tipo medio de hipotecas, tanto fijas como variables, repunta al 2,96%, lo que impacta en la cuota media de hipoteca que sube 52,19 euros al mes, por cada 100.000 euros de préstamo, hasta los 842,12 euros, y consiguiente esfuerzo financiero, que pasa del 33,11% al 35,30% del salario medio mensual.

Además, el comprador extranjero firmó el 15,98% de todas las compraventas de vivienda del trimestre, el porcentaje más alto de toda la serie registral. Son unas 26.800 operaciones, un 11% más que un año antes.