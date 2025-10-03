Acciona Energía solicita a los titulares de bonos una autorización para sustituir el garante de las emisiones

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Acciona Energía ha solicitado a los titulares de los bonos una autorización ('consent solicitation', en la jerga financiera) para introducir una modificación que permite sustituir el garante de dichas condiciones siempre y cuando se cumplan unas condiciones específicas, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Esta solicitud a los tenedores de bonos tiene lugar en el marco del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), valorado en 3.000 millones de dólares (2.556 millones de euros al cambio).

En concreto, la compañía invita a los titulares de los bonos a aprobar una resolución extraordinaria en relación a cada una de las cuatro series que forman parte de este programa.

Las condiciones a las que está sujeta la sustitución del garante de los bonos por otra entidad son las siguientes: que sea una filial de propiedad exclusiva del garante y que sea una sociedad constituida en España.

Además, en el momento de cualquier sustitución, la totalidad o la mayor parte de los activos, negocios y operaciones del garante deben haberse transferido al garante sustituto. Se refiere a todas las participaciones del garante en sus filiales principales en el momento de dicha sustitución o inmediatamente después.

La fecha límite para entregar el consentimiento a favor está fijada el próximo 10 de octubre y la reunión para debatir esta medida tendrá lugar el 29 de octubre. El resultado se conocerá en el menor tiempo posible tras la reunión.