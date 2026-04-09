Allianz Seguros refuerza su negocio de empresas con la apertura de 21 nuevas sucursales en España

Archivo - Sede central de Allianz en Madrid - ALLIANZ - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Allianz Seguros ha reforzado su negocio de empresas con la apertura de 21 nuevas sucursales especializadas, con 58 suscriptores de seguros distribuidos en todo el territorio nacional, tal y como ha informado este jueves la compañía.

"Este nuevo enfoque permitirá ofrecer un servicio más ágil a mediadores y clientes empresariales de todos los tamaños, reforzando la capacidad de la compañía para dar respuesta a las necesidades de un tejido empresarial cada vez más diverso y exigente", ha defendido la entidad en un comunicado.

En este sentido, Allianz ha explicado que la evolución organizativa busca estar más cerca de los clientes, simplificar la interlocución con la compañía y facilitar un asesoramiento más "especializado y adaptado a cada realidad empresarial".

"Con este nuevo modelo damos un paso decisivo. Queremos ofrecer soluciones más ágiles, con mayor capacidad de respuesta y adaptadas a la realidad de cada territorio, con el valor añadido de contar con la experiencia global de Allianz Commercial", ha argumentado la directora general comercial de Allianz Seguros, Carmen González.

Por su parte, el nuevo director general para Iberia de Allianz Commercial, Guy Money, ha destacado que en España existe un tejido empresarial con mucho potencial en diversos sectores. "Desde Allianz Commercial queremos apoyar a todas las empresas para que puedan impulsar su negocio y llevar a cabo su actividad sin contratiempos. Para ello el buen uso de la tecnología y todos sus avances como la inteligencia artificial es clave, y queremos acompañarlas en este proceso", ha remachado Money.