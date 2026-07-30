La 'app' del euro digital incorporará los máximos estándares de accesibilidad

Archivo - FILED - 19 March 2020, Hessen, Frankfurt_Main: Water droplets slide down the glass covering the euro symbol at the south entrance to the headquarters of the European Central Bank (ECB). The global economy will contract 3 per cent this year due t - Frank Rumpenhorst/dpa - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diseño de la aplicación móvil ('app') del euro digital incorporará los máximos estándares de accesibilidad e irá más allá de los requisitos de la legislación europea, según ha indicado el Banco Central Europeo (BCE), que comenzará a realizar pruebas de usabilidad y accesibilidad como parte del ejercicio piloto en 2027.

De forma paralela, los requisitos de la 'app' se validarán adicionalmente mediante pruebas de usabilidad y accesibilidad con miembros de la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y empleados del BCE y de 19 bancos centrales nacionales, con el fin de contribuir a una experiencia de usuario coherente e inclusiva en toda la zona del euro.

La institución ha señalado que el diseño propuesto incluye las mejores funciones de accesibilidad que van más allá de los requisitos de la Ley Europea de Accesibilidad y del estándar EN 301 549 relacionado, y se encuentran entre las más avanzadas del mercado, lo que refleja el compromiso del Eurosistema con la inclusión, garantizando que el euro digital será accesible para todos.

En este sentido, el diseño aplica los niveles más altos de los requisitos de accesibilidad establecidos en las Directrices de Accesibilidad al Contenido Web para las aplicaciones de pago a través de dispositivos móviles, y abarca la percepción, la operabilidad y la accesibilidad cognitiva.

De tal modo, se espera que la app cuente con funciones avanzadas para abordar las barreras comunes a las que se enfrentan los usuarios con diferentes necesidades, entre ellas un diseño visual mejorado, navegación completa mediante teclado, compatibilidad con lectores de pantalla, avisos de final de sesión, lenguaje simplificado, prevención de errores y ajustes para reducir el movimiento.

"Al igual que el efectivo, el euro digital será un bien público y, en la era digital, todos los europeos deben poder acceder a él en igualdad de condiciones", ha señalado Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE y presidente del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre un euro digital.