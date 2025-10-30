Ardian abre oficina en Hong Kong para reforzar su expansión en Asia.

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma de capital riesgo Ardian ha anunciado este jueves la apertura de una nueva oficina en Hong Kong con el objetivo de reforzar su presencia en Asia al consolidar su actividad en China y en toda la región Asia-Pacífico.

La entidad ha reseñado en un comunicado que la apertura "reafirma el compromiso de varios años de Ardian con China y sus clientes de toda la región Asia-Pacífico", toda vez que cuentan con cerca de 50 clientes de larga trayectoria en el gigante asiático.

"Con numerosas relaciones que se remontan a más de dos décadas", han ahondado al respecto para comentar que, en esa base de clientes, figuran compañías de seguros, fondos soberanos, inversores privados y fondos de dotación.

Los compromisos de estos clientes ascienden a 11.800 millones de dólares, cifra que Ardian tiene previsto incrementar gracias a su presencia sobre el terreno, ya que la oficina permitirá reforzar las relaciones con sus clientes, incluidos los inversores privados, así como estrechar lazos con la comunidad empresarial y financiera local.

Además, la nueva sucursal dará soporte a sus operaciones en la región, principalmente en secundarios, primarios y coinversiones.

Ardian ha invertido 4.300 millones de dólares en casi 200 fondos en Asia y ha completado 12 transacciones secundarias con vendedores asiáticos por un total de 6.600 millones, mientras que su cartera de coinversiones incluye 11 inversiones.

La oficina estará dirigida por el director para China, Jason Yao, quien ha desempeñado un "papel fundamental" en el desarrollo de la plataforma de operaciones secundarias y primarias de Ardian en China, y contará con el apoyo del vicepresidente ejecutivo y responsable de las actividades en Asia, Jan Philipp Schmitz.

La sede se ha situado en el centro financiero de Hong Kong, en tanto que, con esta apertura, la plantilla de Ardian en China se ha elevado a 20 empleados y con previsión de seguir creciendo. De este modo, la firma, incluyendo Hong Kong, suma ahora 20 oficinas globales en Europa, América del Norte y del Sur, Asia y Oriente Medio.

"Asia siempre ha sido una piedra angular de nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo", ha destacado la consejera delegada y fundadora de Ardian, Dominique Senequier, quien ha valorado la apertura como un "hito emocionante".

Por su parte, Schmitz ha asegurado que la nueva sede demuestra su compromiso con la expansión en la región, especialmente en China, mientras que el citado Yao ha puesto el foco en que la ciudad es "un núcleo financiero clave en Asia y un superconector con el mercado continental chino".