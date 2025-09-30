Aurica Capital destaca a España como destino de inversión para el cuarto trimestre

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aurica Capital ha situado a España en el centro de sus perspectivas para el cuarto trimestre de 2025 al subrayar que el país ha mejorado su posición relativa de forma notable gracias a su liderazgo en renovables, su capacidad de regasificación y una red de fibra óptica puntera en Europa.

La entidad ha destacado en un comunicado que la conjugación de estos factores le han permitido a España "abaratar y estabilizar insumos clave para industrias electrointensivas y servicios digitales".

En esa línea, se ha incidido sobre el país que está creciendo por encima de la media de la eurozona y que ofrece una "abundancia de oportunidades" en sectores donde el crecimiento es estructural, como digitalización, salud y transición energética.

En este contexto favorable, desde Aurica han instado a poner el foco entonces en aspectos como "gobernanza y 'compliance' robustos, trazabilidad de cadena de suministro, capacidad de revisión de precios y una integración operativa que cree valor de verdad, no solo tamaño".

En un plano sectorial, Aurica ha expresado su apuesta por compañías de tecnología y servicios, al entender que permiten crecer de forma relevante sin requerir grandes inversiones, lo que difiere a su juicio de los perfiles industriales.

Entre sus participadas actuales en España, figuran t2ó one (sector del marketing digital), Alquiler Seguro ('proptech'), Educa Edtech (educación online) y Cañitas (clínicas veterinarias).

Más allá de España, la firma ha expuesto que, de su lado, Europa se encuentra ocupada en la recomposición de prioridades en un escenario de envejecimiento, transición energética y digitalización, mientras que Estados Unidos ofrece un "fuerte viento de cola difícil de ignorar" gracias al impulso industrial y a su ecosistema innovador.

"Estados Unidos ofrece el impulso industrial, Europa reordena prioridades y España, por primera vez en mucho tiempo, encaja con fortalezas propias", han resumido Aurica Capital.