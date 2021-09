La Autoridad de Competencia británica amonesta a Santander por incumplir la orden de banca minorista

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido (CMA) ha dado un toque de atención a Santander UK por haber incumplido temporalmente la orden de investigación de mercado de banca minorista de 2017, aunque no ha impuesto ninguna sanción a la entidad al constatar que ya ha tomado las medidas necesarias para que la situación no se repita.

Entre otros puntos, dicha orden requiere a los bancos que comercializan cuentas corrientes personales y comerciales que publiquen una serie de indicadores de calidad del servicio.

Durante el periodo comprendido entre el 23 de abril y el 11 de mayo, Santander no publicó dichos indicadores de calidad del servicio de Irlanda del Norte y Gran Bretaña.

No es la primera vez que Santander incumple la citada orden, lo que ha motivado que la Autoridad de Competencia haya enviado una carta en la que muestra su preocupación.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el supervisor hace énfasis en que la publicación de estos indicadores de calidad del servicio, junto con otras medidas de la orden, está dirigida a que los consumidores y las pequeñas empresas elijan la mejor cuenta corriente para ellos.

"Si el material publicado no está actualizado, los consumidores pueden tomar decisiones basándose en información desactualizada. Si falta información, es posible que los consumidores no puedan tomar decisiones informadas", argumenta la CMA, que asegura en la carta estar "especialmente preocupada" por el hecho de que Santander también incumplió la orden en 2019, al no haber avisado previamente a ciertos clientes de unos cargos que se les iban a aplicar.

VALORA QUE SANTANDER HAYA TOMADO MEDIDAS

En cualquier caso, la Autoridad de Competencia ha puesto en valor que el banco ya ha tomado medidas para arreglar la situación y evitar que se repitan dichas infracciones de la orden de banca minorista.

"Dada la acción que ha tomado y está tomando Santander, la CMA no considerado llevar a cabo más acciones formales en relación con este incumplimiento. Sin embargo, la CMA considerará dicha acción en caso de que se produzcan más fallos", ha avisado el supervisor, que finaliza su carta indicando que "supervisará de cerca" el futuro cumplimiento que Santander hace de la norma.