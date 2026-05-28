El Ayuntamiento de Brasilia pedirá un préstamo de 1.106 millones para rescatar al Banco de Brasília (BRB)

Archivo - Cristo del Corcovado, situado en Río de Janeiro (Brasil). - KAZUO OKUBO/EMBRATUR - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Brasilia tratará de obtener un préstamo de 6.500 millones de reales (1.106 millones de euros) procedente del Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para recapitalizar el Banco de Brasília (BRB), entidad controlada por el consistorio que se vio sacudida por la quiebra de Banco Master.

Según ha explicado el fiscal general sustituto de Brasil, Flávio José Roman, se recurrirá al fondo de garantía para suscribir un crédito avalado tanto por las transferencias que el municipio recibe desde el Gobierno federal como por un consorcio bancario.

Fuentes conocedoras del asunto consultadas por 'Bloomberg' han asegurado que el consorcio estará integrado por Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Banco Bradesco, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal y la filial brasileña de Banco Santander.

El plan contempla que cada uno de estos seis bancos aporte un respaldo de 1.000 millones de reales (170,2 millones de euros). De su lado, aún se está estudiando si permitir que entidades externas asuman los 500 millones de reales (85,1 millones de euros) restantes.

El Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ha negado a rescatar al BRB, pero este miércoles se mostró favorable a flexibilizar las reglas fiscales para que el Ayuntamiento pueda solicitar un préstamo de esta envergadura.

CONTEXTO

Banco de Brasília se vio salpicada por la compra de activos de Banco Master valorados en unos 21.900 millones de reales (3.727 millones de euros) mediante una operación que está siendo investigada por las autoridades por sospechas de fraude.

A raíz del escándalo, BRB tuvo que anunciar el retraso 'sine die' de los resultados del tercer y cuarto trimestre de 2025 ante la "necesidad" de concluir la "auditoría forense" encargada de esclarecer los hechos.

BRB aprobó en abril una ampliación de capital de 8.800 millones de reales (1.498 millones de euros) para enfrentar el 'agujero' generado y firmó un acuerdo con la gestora Quadra Capital para la venta de activos por 15.000 millones de reales (2.553 millones de euros) relacionados con la exposición a Banco Master.