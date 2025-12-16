Banca March compra un edificio en la Diagonal de Barcelona para su nuevo centro de negocio

Futura sede de Banca March en Barcelona. - BANCA MARCH

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Banca March ha cerrado la compra del edificio situado en el número 431 bis de la avenida Diagonal de Barcelona hasta ahora propiedad de Alting, en el que ubicará su nuevo centro de negocio, informa en un comunicado este martes.

La entidad ha señalado que con esta operación "reafirma su compromiso con Catalunya", que ha definido como un mercado estratégico para el banco.

Esta adquisición se encuadra en la filosofía de Banca March de apostar por centros de negocio en ubicaciones premium, con espacios modernos y representativos donde desarrollar su modelo de negocio.

El edificio tiene una superficie total de 6.186 metros cuadrados, divididos en 11 plantas sobre rasante y 3 sótanos, en el que se ubicarán 18 plazas de párking y espacios técnicos.

El consejero delegado de Banca March, José Luis Acea, ha explicado que el nuevo centro "permitirá ofrecer una experiencia única" a los clientes en una ubicación que ha definido de emblemática.