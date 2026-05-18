La banca sube la comisión media no bonificada por mantener una cuenta a 167 euros, según Asufin

Archivo - Asufin demanda la creación de una autoridad independiente de protección al cliente financiero - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión media sin bonificaciones por mantenimiento de una cuenta corriente en una entidad española alcanzó los 167,27 euros este año, lo que supone un alza del 4,5% respecto al año pasado, según se desprende del VII Barómetro de comisiones bancarias que ha publicado la agrupación de usuarios financieros Asufin.

Cinco de las once entidades analizadas (Santander, CaixaBank, Sabadell, Deutsche Bank y Cajamar) mantienen el techo de 240 euros al año, mientras que Kutxabank, que el año pasado figuraba entre las más baratas con 36 euros, da un salto hasta 140 euros. Solo Bankinter sostiene una cuenta corriente no exclusivamente 'online' de carácter gratuito.

"Esta subida afecta al consumidor que por distintas circunstancias pierde las condiciones de bonificación: un mes sin nómina, un cambio de empleo, una reducción de jornada o la propia jubilación, si supone un descenso en los ingresos tal que pueda expulsarle de la gratuidad", avisa Asufin.

Más allá de las cuentas puramente digitales, para lograr la bonificación de la comisión se mantiene el mismo esquema de requisitos que en otros barómetros. Los bancos piden importes de nóminas determinados, saldos en productos financieros u otras condiciones, como un número de pagos con tarjeta o tener contratados productos vinculados.

Por otro lado, la unificación de tarifas entre transferencias ordinarias e inmediatas, que en 2025 redujo bruscamente el coste medio, prolonga sus efectos en 2026, pero de forma más leve. La media baja de 1,16 euros a 1,11 euros, un 4,31% menos.

Según recoge el informe de Asufin, la mayoría (Santander, CaixaBank, Sabadell, Deutsche Bank, Cajamar, BBVA, Abanca, Kutxabank y Bankinter) ya no aplican coste mínimo. Unicaja, en el extremo opuesto, mantiene 3,95 euros, e Ibercaja, 1,80 euros.

El coste por ingresar cheques cae de forma "muy relevante". La comisión porcentual media se reduce a la mitad, pasando del 0,28% del 2025 al 0,14% del 2026, y el mínimo cae de 2,25 euros a 1,39 euros (-38,2%). Es la bajada más relevante en este servicio desde 2023 y rompe la tendencia alcista en mínimos de los últimos años.

CaixaBank, Banco Sabadell y Kutxabank ofrecen el servicio sin coste. En el lado opuesto, Banco Santander mantiene el mínimo más alto del mercado (3,15 euros) y Unicaja se consolida como segunda más cara (3 euros), de acuerdo con los datos recopilados por la agrupación de usuarios financieros.

Respecto a los descubiertos, se mantiene estable el tipo de interés de penalización en el 6,21%; mientras que la comisión anual de mantenimiento de una tarjeta de débito se estabiliza en 21,91 euros. Además, la disposición de efectivo en cajeros nacionales o de la zona euro mejora su comisión media del 4,06% al 3,49%, con un mínimo que baja de 3,49 a 2,91 euros.