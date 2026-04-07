El Banco de España dispara sus sanciones en 2025 hasta los 43 millones de euros

Archivo - Fachada del Banco de España, a 1 de abril de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España impuso en 2025 sanciones en materia de protección del cliente bancario y lucha contra el intrusismo por valor de 43 millones de euros, lo que supone multiplicar por 17 los 2,5 millones que impuso en 2024, según recoge su Informe Institucional, publicado este martes.

Respecto a los expedientes sancionadores, se resolvieron siete, dos más que en 2024 y se expedientó a diez entidades, el doble que las expedientadas el año anterior.

El Banco de España ha explicado que se resolvieron dos expedientes sancionadores en el ámbito de la protección del cliente bancario por incumplimientos relacionados con los principios de préstamo responsable y con la venta de seguros al contratar préstamos hipotecarios.

En 2025 resolvió cinco expedientes por realizar actividades reservadas sin autorización, usar denominaciones reservadas y no colaborar con la inspección. Al cierre del año había tres expedientes más en trámite en este ámbito. De los siete expedientes resueltos en 2025, dos son firmes a todos los efectos (representando un importe total de sanciones de 740.000 euros).

Precisamente a cuenta del intrusismo financiero, la autoridad ha explicado que se iniciaron 54 actuaciones contra personas o entidades para las que existían indicios de la realización de actividades reservadas o del uso de denominaciones reservadas sin autorización. Por su parte, concluyeron 52 actuaciones, la mitad iniciadas en años anteriores.

"Esta cifra, similar a la del año anterior, pone de manifiesto la consolidación del modelo de detección del intrusismo financiero y el refuerzo de recursos destinados a esta tarea", ha explicado el Banco de España.

ABULTADO DESCENSO EN LAS RECLAMACIONES

El Banco de España también ha ofrecido los datos provisionales de la actividad de reclamaciones y consultas, aunque los definitivos no se conocerán hasta mediados de año, cuando se publique la Memoria de Reclamaciones

Durante 2025, se gestionaron 31.629 reclamaciones y 35.728 consultas, lo que supone unos descensos del entorno del 40% respecto al año anterior. La disminución, según la entidad, corresponde al descenso de las reclamaciones relacionadas con los gastos de formalización de hipotecas.

Para analizar las reclamaciones recibidas en 2025, se gestionaron un total de 214.025 documentos: 140.403 recibidos en el Banco de España y 73.622 que salieron de él.

Las reclamaciones por fraude en las operaciones de pago fueron las más comunes, ya que representaron una de cada tres. En total, sumaron 9.325 casos, una cifra parecida a la media de los últimos tres años.

Por otro lado, las reclamaciones relacionadas con los gastos de formalización de préstamos hipotecarios pasaron de más de 30.000 a poco menos de 3.000. En tercer lugar, se situaron los conflictos sobre comisiones y gastos, seguidos por las solicitudes de información y de documentación y por las cancelaciones de productos bancarios. El grueso de las demás reclamaciones estaba relacionado con tres tipos de productos: tarjetas, cuentas (incluyendo transferencias y adeudos) y préstamos hipotecarios.

El 89% de las consultas se realizaron por teléfono, y el Banco de España recibió 31.803 llamadas. Las preguntas más habituales estaban relacionadas con cuentas, transferencias y adeudos, con el proceso para presentar reclamaciones y el estado de los trámites, con préstamos hipotecarios, con el uso de efectivo y con la actividad del propio Banco de España.

En su papel de organismo emisor, el Banco de España entregó 2.453 millones de billetes a las entidades de crédito, por un valor total de 77.804 millones de euros. Las entidades distribuyeron estos billetes a ciudadanos y empresas a través de ventanillas, cajeros automáticos y empresas de transporte de efectivo. Los billetes más solicitados fueron los de 50 euros (46%) y los de 20 euros (30%).

Por otro lado, en 2025 retiró 2.778 millones de billetes deteriorados de las entidades de crédito, por un valor total de 86.693 millones de euros. Esta cantidad fue un 2,3% menor que la del año anterior.