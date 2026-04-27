El Banco de España reivindica el efectivo como medio de pago en la víspera del primer aniversario del apagón

Archivo - Banco de España - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España ha reivindicado el uso del efectivo como medio de pago en la víspera del primer aniversario del apagón que dejó sin suministro eléctrico a toda la península ibérica y cuya recuperación total se prolongó durante casi 23 horas.

En este sentido, el banco central recuerda que cuestiones como la compra de bienes de primera necesidad o el simple retorno del trabajo al hogar, se vio complicado por la dependencia de los medios de pago electrónicos, que dejaron de estar disponibles.

Así, desde el regulador aseveran que "el efectivo en aquel momento no iba a devolver la energía, pero pudo facilitar la vida durante la emergencia".

Con todo, el organismo defiende que el efectivo, los billetes y monedas de euro son un medio de pago con múltiples ventajas: "Asegura la privacidad, es inclusivo, ayuda a controlar el gasto, es seguro, es un depósito de valor"

Además, identifica que el cero eléctrico puso en valor dos virtudes adicionales; su rapidez, ya que permite liquidar pagos inmediatamente; y la autonomía que aporta, puesto que "hoy por hoy, es el único medio de pago que se puede utilizar sin necesidad de un equipo, electricidad o internet".

Pese a ello, uno de los principales inconvenientes durante el pasado 28 de abril de 2025 fue su disponibilidad. El Banco de España mantuvo, tal y como atestiguan desde la institución, el máximo contacto posible con su red de sucursales y con los agentes privados que realizan la distribución del efectivo en la sociedad.

El objetivo, entonces, pasaba por conocer el estado de situación de los cajeros automáticos, promover con los agentes una gestión coordinada de los cajeros más críticos y poner a disposición de dichos agentes privados un horario ampliado en las sucursales del organismo en caso de que pudieran necesitarlo.

Durante la jornada del apagón, se produjo una fuerte caída en las retiradas de efectivo de los cajeros. Los que no contaban con luz quedaron inoperativos, aunque con fondos en su interior. Por el contrario, los que disponían de baterías propias y conectividad se quedaron sin billetes disponibles ante la alta demanda.

Al día siguiente, una vez recuperado el suministro eléctrico, el banco central señala que se registró un significativo incremento de las retiradas de efectivo de los cajeros.

Al respecto, durante los dos días posteriores --29 y 30 de abril de 2025-- los bancos y las compañías de transporte de fondos se organizaron para realizar una "acción masiva de recarga de cajeros, priorizando aquellos en ubicaciones críticas", tal y como atestiguan desde la institución.

LECCIONES DEL APAGÓN Y LA ESPERANZA DEL 'EURO DIGITAL'

Por otro lado, la autoridad financiera asegura que la experiencia ha permitido "extraer lecciones" de cara a un hipotético segundo caso. En primer lugar, el Banco de España subraya la capacidad del sistema de distribución de efectivo, basado en su propia red de 16 sucursales y en una red externa de 42 centros operativos del Sistema de Depósito Auxiliar.

"El apagón demostró que la extendida implantación del sistema, junto con un horario de servicio muy amplio en el caso de los centros operativos, permite acercar en tiempo y distancia los fondos del Banco de España al consumidor final (ciudadanos, comercios y agencias bancarias)", detallan desde la autoridad monetaria nacional.

En segundo lugar, el supervisor reivindica la "efectiva" labor de coordinación, gestión y priorización realizada por las entidades de crédito y las compañías de transporte de fondos. Y agrega que estos factores fueron "fundamentales" para asegurar el retorno a la normalidad del servicio.

En cualquier caso, el organismo expone que para reducir el impacto de posibles situaciones similares futuras, es razonable tener una cantidad mínima de efectivo para la compra inmediata de bienes y servicios imprescindibles.

DISPONER DE ENTRE 70 Y 100 EUROS POR MIEMBRO DE LA FAMILIA

En concreto, bancos centrales, ministerios de economía y protección civil en varios países, sugieren disponer de entre 70 y 100 euros en efectivo por cada miembro de la familia, o el dinero suficiente para las compras esenciales durante 72 horas.

Por último, la entidad supervisora adelanta que la apuesta del Banco Central Europeo (BCE) --el euro digital-- será un complemento al efectivo, y reitera que contará con "una modalidad de monedero 'offline' que permitirá pagos en tales situaciones".