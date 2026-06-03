Banco Mediolanum creció más del 60% en España en los últimos dos años respecto a los 23 años previos

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Luca Bosisio, consejero delegado - BANCO MEDIOLANUM - LAILA POZZO - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Mediolanum --filial española de la italiana Banca Mediolanum--, Luca Bosisio, ha destacado este miércoles que la entidad ha registrado un crecimiento de más del 60% de su patrimonio en los últimos dos años y medio respecto a los primeros 23 ejercicios.

Así, ha recalcado que el crecimiento experimentado por la entidad en España es "lento", tal y como ocurrió en Italia, "porque el hecho de construir un 'family banker' --asesores financieros-- se sostiene sobre el hecho de tener una formación adecuada".

Asimismo, el número de clientes se ha situado en los 292.241 al cierre del primer trimestre del 2026 y la red de 'family bankers' ascendió a 1.670 profesionales.

Todos los 'family bankers' trabajan de forma autónoma para Banco Mediolanum, una decisión que se sostiene en que estos profesionales necesitan "visión y formación".

"Estamos dando de alta, siempre de forma autónoma, a profesionales que estaban como directivos en bancos tradicionales", explicó Bosisio acerca de la evolución de la red de los asesores financieros.

Por otra parte, el consejero delegado de Banco Mediolanum aseguró que están ejecutando "muchas inversiones" para expandirse a nivel territorial por España.

Tras la apertura de su oficina en un palacete en Madrid hace un año y ampliar su presencia a Zaragoza hace una semana, la firma abrirá la próxima semana otra en Sevilla, llegarán a Bilbao "antes de Navidades" y aspiran a llegar a Valencia y Málaga.

"Esta es otra forma de evolucionar de nuestro modelo porque no es solo la disponibilidad y la cercanía de los clientes, sino también estar presentes desde un punto de vista físico. Nos permitirá crecer mucho", especificó.

El ejecutivo ha recordado que la entidad ha encadenado siete años en primera posición de satisfacción de clientes en España, donde ha lanzado servicios como 'Salta la Cuota', que permite aplazar hasta seis meses cuotas de la hipoteca variable sin comisiones ni costes añadidos.

CRECER SIN ADQUISICIONES

A nivel de grupo, el consejero delegado de Banca Mediolanum, Massimo Doris, líder de la matriz italiana e hijo del fundador y uno de los padres del desarrollo del asesoramiento financiero, Ennio Doris, ha especificado que los crecimientos que está experimentando responden a que "sin comprar a nadie las cosas se hacen bien".

Tampoco tienen planes a corto plazo de entrar en otros países, avanzó Doris, sino que prefieren concentrar todos sus recursos en España e Italia.

Durante su intervención, Doris recalcó que el grupo siempre ha añadido nuevos clientes y patrimonio, incluso en ejercicios más complicado. "En nuestra historia, nunca hemos cerrado un año con captación neta negativa, ni total ni gestionada", aseguró.

En total, Banca Mediolanum acumula dos millones de clientes y una red de 'family bankers' que supera los 7.000 profesionales a cierre del primer trimestre del 2026.

Además, y en Italia, la captación neta total se situó a finales de marzo en el 18%, la captación neta gestionada en un 17%, la cuota en hipotecas en el 66%, los préstamos en el 59% y los seguros protección en el 99%.

Esto se debe, explicó, a que cuentan con una red de especialistas dentro de 'family bankers' que componen la plantilla y que cuentan con el conocimiento específico de cada producto.