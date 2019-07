Banco Santander defenderá ante los tribunales la marcha atrás en el fichaje del italiano Orcel

Actualizado 23/07/2019 18:35:11 CET

Álvarez abre la puerta a que el nuevo presidente de Santander España ostente también el de consejero ejecutivo del grupo

Banco Santander ha asegurado que defenderá ante los tribunales su decisión de dar marcha atrás en el fichaje del banquero italiano Andrea Orcel, procedente de UBS, después de que éste haya anunciado que pleiteará contra la entidad y le reclamará más de 100 millones de euros.

Así lo ha indicado el secretario del consejo, Jaime Pérez Renovales, durante la junta extraordinaria de accionistas de la entidad.

"El banco presentará su posición ante el órgano judicial y va a defender todos los hechos sobre este asunto", precisó el secretario del consejo, quien subrayó que el Santander acreditará con "contundencia" que las razones que se dieron en su día para dejar sin efecto el nombramiento de Orcel "responden a la realidad", ya que no se dieron las condiciones necesarias para que la contratación pudiera producirse.

En este sentido, ha reconocido que la decisión fue "difícil", pero se trató de la "mejor" para el grupo y para sus accionistas. "Se siguió un riguroso proceso de gobierno con implicación de todos los órganos de la entidad", ha precisado.

Posteriormente, durante la presentación de resultados a la prensa, el consejero delegado del grupo, José Antonio Álvarez, no ha querido pronunciarse sobre este asunto debido a que se trata de un tema judicial.

Álvarez se ha limitado a destacar que tanto el equipo de gestión del banco como el consejo de administración "están funcionando muy bien" y ha resaltado que, durante la reunión con inversores, no han recibido ninguna pregunta sobre Orcel.

El 'número dos' de la entidad tampoco ha querido indicar si el grupo provisionará alguna cantidad por este litigio ni se ha pronunciado sobre la presunta modificación de las condiciones del contrato que el Santander habría firmado con Orcel el pasado mes de septiembre.

NUEVO PRESIDENTE PARA ESPAÑA

Estaba previsto que cuando Orcel asumiese al cargo de consejero delegado, Álvarez pasase al de presidente ejecutivo de Santander España y vicepresidente de Banco Santander, en sustitución de Rodrigo Echenique, que cesaría como vicepresidente y mantendría su cargo como consejero no ejecutivo.

Tras la renuncia al fichaje, Echenique continuó ostentando la presidencia del Santander España y el banco abrió un proceso para buscarle un sucesor.

Respecto a dicho procedimiento, José Antonio Álvarez ha señalado que la entidad continúa buscando al candidato y que se pronunciará cuando haya "algo que comunicar". Además, ha señalado que la comisión de nombramientos y retribuciones se encargará de decidir los cargos que tendrá el presidente del consejo de España, dejando la puerta abierta a que el sucesor de Echenique pueda compaginar ese cargo con el de consejero ejecutivo del grupo.

EL FICHAJE FALLIDO DE ORCEL

Santander anuló el pasado mes de enero el nombramiento de Orcel como consejero delegado, cuatro meses después del anuncio, al decidir que no podía hacer frente al coste de su fichaje.

Aunque el banco había acordado la futura retribución anual que Orcel percibiría, en el momento de la cancelación argumentó que en un principio no había sido posible anticipar el coste final de abonar las retribuciones diferidas que se le habían asignado en su puesto anterior en UBS y que habría perdido al abandonarlo, que eran mayores de lo esperado.

Orcel contrató entonces los servicios del despacho español De Carlos Remón para estudiar una posible demanda contra Santander por anular su nombramiento, que finalmente interpuso a finales de mayo y fue admitida en junio.

Precisamente la semana pasada se conoció que UBS ha accedido a abonarle el bonus en diferido de más de 50 millones de euros siempre que no trabaje en una entidad de la competencia, por lo que no podría ser fichado ni por Santander ni por otra entidad financiera.

De este modo, cobrar el bonus de UBS implicaría para Orcel no trabajar para otro competidor, y dado que en la firma suiza consideran que la vuelta del banquero italiano no es una opción realista, aceptar esta vía podría suponer la jubilación del directivo.

El banquero ya subrayó en una entrevista concedida a 'Financial Times' que se encontraba sin trabajo por primera vez en más de tres décadas, y advirtió de no ser una persona que "deje pasar las cosas", especialmente "cuando cree que no se ha hecho lo correcto".