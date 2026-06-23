Banco Santander negocia con los sindicatos las condiciones de un nuevo plan de prejubilaciones

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MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha iniciado este martes las negociaciones con los sindicatos para ejecutar un plan de prejubilaciones cuya magnitud aún no ha trascendido, lo que supone romper con una racha de casi seis años sin realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Comisiones Obreras (CC.OO.) ha explicado en un comunicado que ya se ha celebrado una primera reunión, durante la que ha exigido una mejora de las condiciones de salida después de que estas hayan estado congeladas el último lustro pese a los "beneficios récord" del banco.

De esta forma, la organización ha pedido que se produzca un "relevo generacional" en la plantilla; varios tramos a partir de los 50 años de edad y primas por antigüedad para los mayores de 60; e incrementos de porcentajes en los salarios brutos o, en su defecto, alternativas para los casos de Complementos Voluntarios Personales (CVP) elevados.

Además, CC.OO. ha reclamado también revalorizaciones anuales, así como el mantenimiento de las aportaciones al Plan de Pensiones de Empleo (PPE), de las condiciones del Acuerdo sobre Préstamos, Créditos y Condiciones de Uso de Servicios Bancarios (AMSEC), y la vigencia del seguro colectivo.

"No nos conformaremos pactar un acuerdo que simplemente recoja las mismas condiciones que se negociaron en el anterior ERE", ha resumido el sindicato, que ha asegurado partir de "posiciones realistas".

El objetivo es cerrar un pacto que tenga en consideración las carreras de cotización más cortas y que "motive" a las personas con edades cercanas a la prejubilación a acogerse al plan.