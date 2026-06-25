Los bancos de EEUU superan los test de estrés de la Fed tras absorber pérdidas de 623.425 millones

Archivo - FILED - 14 July 2011, Dresden: A US One Dollar is pictured on a US flag. Photo: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa - Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 32 mayores bancos de Estados Unidos, incluido Santander Holdings USA, han superado la prueba de esfuerzo anual de la Reserva Federal, tras absorber pérdidas agregadas de 708.000 millones de dólares (623.425 millones de euros) en el escenario adverso planteado, según ha informado el banco central estadounidense, para el que estos resultados constatan que las principales entidades del país "están bien posicionadas para afrontar una recesión severa".

En este sentido, la Fed ha destacado que, a pesar de absorber más de 708.000 millones de dólares en pérdidas crediticias totales en el escenario hipotético planteado en el ejercicio de 2026, el capital disminuyó solo 1,6 puntos porcentuales en conjunto, manteniéndose así por encima de los requisitos mínimos de capital.

Las pérdidas totales proyectadas en el examen incluyen aproximadamente 200.000 millones de dólares (176.108 millones de euros) en pérdidas por tarjetas de crédito, 160.000 millones de dólares (140.887 millones de euros) en pérdidas por préstamos comerciales e industriales y 75.000 millones de dólares (66.041 millones de euros) en pérdidas por bienes raíces comerciales.

En el escenario adverso de la prueba de esfuerzo de este año, que incluía una recesión global severa con una caída del 39% en los precios de los inmuebles comerciales y del 30% en el de la vivienda, con una tasa de paro del 10% y una contracción del PIB, los 32 bancos evaluados se mantuvieron por encima de sus requisitos mínimos de capital ordinario de nivel 1.

En concreto, en el peor escenario, se prevé que el ratio de capital CET1 agregado de las entidades disminuiría desde un 12,8% al inicio del horizonte de proyección hasta un mínimo del 11,2%, antes de aumentar al 12,7% al final de los nueve trimestres proyectados.

"Los resultados de hoy ponen de manifiesto la solidez del sistema bancario", ha declarado la vicepresidenta de Supervisión, Michelle W. Bowman.

La Fed ha recordado que los resultados de la prueba de 2026 no afectarán los requisitos de capital exigidos a los grandes bancos, que se mantendrán vigentes hasta 2027, cuando realizará una nueva prueba de esfuerzo para la que ha solicitado la colaboración del sector y acometará una renovación de sus modelos.