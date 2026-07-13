Bank of America contrata a nueve ejecutivos para reforzar su presencia regional en banca de inversión de EEUU

Archivo - Logo de Bank of America en la fachada de sus oficinas en Los Ángeles. - Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bank of America ha anunciado la contratación de nueve banqueros en su división de banca de inversión para impulsar este segmento a nivel regional y ampliar su cobertura en mercados locales de Estados Unidos, procedentes de otras grandes entidades y firmas como JPMorgan, Rotschild y Lazard.

De esta manera, la entidad refleja su refuerzo de las divisiones de Banca Corporativa y de Inversión Global y Banca Comercial Global y su apuesta por el mercado intermedio estadounidense calificado como "prioridad estratégica clave".

Las nuevas contrataciones se incorporarán a la entidad en Austin, Boston, Charlotte, Chicago, Detroit, Minneapolis, Nueva York, San Francisco y West Palm Beach, e informarán de su actividad a Neil Kell y Samardh Kumar, codirectores de Banca de Inversión Regional.

La llegada de estos nueve altos cargos responde a la creciente presencia de Bank of America en la banca de inversión regional y la inversión continua en la expansión de su cobertura de mercado intermedio, que ha añadido 20 ciudades desde su lanzamiento en 2016, la entidad cuenta actualmente con más de 200 banqueros en 26 ciudades de Estados Unidos.

"Las empresas medianas desempeñan un papel fundamental en el impulso del crecimiento empresarial y económico en Estados Unidos, y seguimos viendo importantes oportunidades para ayudarlas a crecer, invertir y alcanzar sus objetivos", ha destacado el codirector de Banca de Inversión Global, Mike Joo.

"Nos complace dar la bienvenida a un grupo de banqueros altamente cualificados que aportan una combinación excepcional de experiencia en asesoría y sectorial, liderazgo regional y relaciones de larga data con clientes en muchos de los mercados más importantes del país. Juntos, fortalecen nuestra capacidad para brindar a nuestros clientes de Banca Comercial Global asesoramiento diferenciado y un profundo conocimiento del mercado local, al tiempo que les ofrecemos la amplia gama de servicios de la plataforma global de Bank of America", ha añadido.