Bankinter entra en Países Bajos con la compra de la plataforma hipotecaria Tulp Group

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Bankinter ha acordado este lunes la adquisición del 100% de Tulp Hypotheken Holding B.V. (Tulp Group), una plataforma neerlandesa especializada en intermediación y financiación hipotecaria, tal y como ha comunicado la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al cierre de mercado.

Mediante dicha operación, el Grupo amplía su presencia geográfica a cinco países, todos ellos europeos --España, Portugal, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos--, y avanza en "su desarrollo internacional en un ámbito en el que Bankinter tiene una amplia experiencia, como es el negocio hipotecario", según ha precisado la firma.

En este sentido, desde el Grupo han argumentado que la inversión se alinea con la estrategia de desarrollo internacional del banco y refleja su política activa de asignación de capital, orientada a impulsar el crecimiento mediante inversiones selectivas y un uso eficiente de los recursos, aunque las cifras de la operación, por el momento, no han trascendido.

Pese a ello, fuentes cercanas al proceso han desvelado a Europa Press que la adquisición tendrá un impacto en Bankinter de entre 10 y 15 puntos básicos de capital.

La firma adquirida opera como plataforma especializada en financiación hipotecaria y actúa con un modelo de varios financiadores y productos. En concreto, su actividad cubre toda la cadena de valor, desde la originación, distribución y administración hasta la gestión de carteras hipotecarias.

En la práctica, esto significa que conecta a financiadores e inversores con los clientes finales a través de una red de distribución y una plataforma operativa propia, gestionando todo el proceso hipotecario de principio a fin.

En cifras, Tulp Group origina volúmenes de financiación en el entorno de los 1.000 millones de euros anuales durante todo el proceso --desde que un asesor financiero inicia la solicitud de financiación por parte de un cliente hasta que se sella la hipoteca-- y gestiona actualmente un volumen hipotecario de 4.000 millones de euros, tal y como han detallado fuentes conocedoras de la operación a Europa Press.

Además, el banco naranja ha explicado que cerca del 75% de las hipotecas en el país neerlandés se cierran a través de este método, lo que justifica el sentido del movimiento.

CONTINUIDAD OPERATIVA DE TULP GROUP

En su defecto, Tulp Group continuará operando con "total normalidad, manteniendo su modelo de negocio, su posicionamiento en el mercado y la relación habitual con clientes y proveedores", tal y como ha garantizado la firma dirigida por Gloria Ortiz. Así, el equipo directivo seguirá liderando la gestión diaria, con plena autonomía operativa.

Por otro lado, desde Bankinter han explicado que la adquisición responde a un enfoque de desarrollo progresivo de la entidad en nuevos mercados y está en línea con otras operaciones recientes de la entidad en activos financieros, tanto bancarios como no bancarios.

La consejera delegada del banco naranja, Gloría Ortíz, ya había adelantado recientemente que a pesar de que la firma busca "crecer orgánicamente", se podían dar operaciones a nivel sector, y a finales del mes de abril confesaba que ya había "algunas en curso".

"Con este movimiento, Bankinter avanza en la ejecución de su estrategia de crecimiento y diversificación internacional, posicionándose en un mercado europeo atractivo y reforzando su capacidad para generar valor sostenible a largo plazo", ha concluido la entidad financiera.