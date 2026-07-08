Bankinter finaliza la integración de Bankinter Consumer Finance

Archivo - Oficinas de Bankinter en Paseo de la Castellana, a 5 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bankinter ha finalizado el proceso de fusión por absorción de su filial Bankinter Consumer Finance, tanto a nivel tecnológico como legal, según ha anunciado este miércoles en un comunicado.

El banco ha explicado que la operación supone un "avance relevante" en la simplificación de la estructura del grupo y en el refuerzo de sus capacidades en el negocio de financiación al consumo y medios de pago.

Así, el negocio de financiación al consumo "continuará siendo estratégico" para Bankinter. Las capacidades de la filial pasan a incorporarse plenamente al banco, al igual que la plantilla, que ya se ha integrado totalmente.

Para los clientes, el proceso de integración se ha desarrollado con normalidad. No se han producido cambios en las condiciones ni los canales de atención y servicio.

Bankinter Consumer Finance operaba en España desde hace 20 años, mientras que estaba presente en Portugal desde 2016 y en Irlanda desde 2019