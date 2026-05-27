Bankinter implementa nuevas herramientas para facilitar el acceso a información de fondos

Archivo - Oficinas de Bankinter en Paseo de la Castellana, a 5 de marzo de 2023, en Madrid (España). B - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Bankiner ha lanzado un nuevo ecosistema digital de herramientas de fondos de inversión para mejorar la forma en la que los clientes analizan, comparan y gestionan este tipo de productos a través de los canales 'online' del banco.

"La renovación supone una mejora sustancial en la estructura de la información, un diseño más coherente con el resto de entornos digitales del banco y una integración total entre las distintas herramientas, lo que se traduce en una navegación más fluida, intuitiva y eficiente", ha afirmado el banco en un comunicado.

De esta forma, el banco ha rediseñado las fichas navegables de cada fondo, su buscador y el comparador de estos vehículos. Ahora son más didácticas y visuales y se han incorporado gráficos interactivos. Asimismo, el buscador ha incluido nuevos filtros y capacidades de personalización. El comparador, por su parte, se ha rediseñado visualmente y permite ahora comparar un mayor número de fondos.

"Con esta iniciativa, Bankinter refuerza su apuesta estratégica por la innovación y la digitalización en el ámbito de la gestión de activos, un negocio que continúa ganando relevancia dentro de su modelo de crecimiento", ha enfatizado el banco.