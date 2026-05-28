Bankinter logra una cuota de mercado del 7,6% en Irlanda en nueva producción hipotecaria

Archivo - La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, durante la presentación de los resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, en la sede central del banco, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Bankinter logró al cierre de abril una cuota de mercado del 7,6% en la nueva producción hipotecaria en Irlanda, frente al 6,1% registrado un año antes, según ha informado este jueves el banco en un comunicado.

La entidad tiene concedido el 3,6% del volumen de préstamos totales que poseen las familias irlandesas al cierre de marzo, cuando en el mismo mes del año pasado esta cuota se situaba en el 3%. En términos absolutos, el banco ha logrado un total de 5.000 millones de inversión crediticia.

"Alcanzar los 5.000 millones de euros en financiación es un hito importante para nuestro negocio y refleja la confianza que los clientes siguen depositando en Bankinter en Irlanda", ha afirmado el responsable para Irlanda de Bankinter, Niall Corbett.

En 2019, AvantCard solo contaba con una cartera de préstamos al consumo y tarjetas de 400 millones de euros, con lo que en menos de siete años Bankinter ha multiplicado el negocio por 12,5 veces.

En febrero pasado, el banco anunció el lanzamiento de dos depósitos, ya bajo la marca de Bankinter Irlanda, con una propuesta de remuneración de hasta el 2,62% para saldos de entre 2.000 euros y 200.000 euros.