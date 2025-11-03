BBVA CIB registra unos ingresos récord de 4.832 millones de euros hasta septiembre, un 27% más

Archivo - Fachada del edificio ‘La Vela’, en la ciudad del BBVA, a 30 de abril de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El área de banca mayorista (Corporate & Investment Banking o CIB) de BBVA alcanzó unos ingresos récord de 4.832 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, lo que supone un incremento del 27% respecto al mismo periodo de 2024 (en euros constantes, sin recoger la aplicación en contabilidad del ajuste por hiperinflación).

En un comunicado, el banco señala que todas las unidades de negocio mostraron un crecimiento a doble dígito: Global Markets, con un incremento del 27% interanual; Global Transaction Banking, con un aumento del 19% interanual; e Investment Banking & Finance, con un crecimiento del 35% interanual.

Asimismo, BBVA CIB registró un crecimiento de la inversión crediticia del 15% frente a diciembre de 2024, tanto en el negocio transaccional como en Investment Banking & Finance, impulsado por operaciones de 'project finance' y 'corporate lending' en España, México y EEUU.

Asimismo, el banco señala que el negocio 'cross-border' de CIB fue una de las principales palancas de crecimiento. En lo que va de 2025, representa ya el 43% de los ingresos totales de la división, tras un impulso en los últimos meses que se traduce en un crecimiento del 17%.

México se mantiene como el mercado más atractivo para los clientes, mientras que se afianza la penetración en EEUU y Reino Unido, y se concretan operaciones relevantes en Brasil.

En total, el resultado atribuido de BBVA CIB alcanzó los 2.341 millones de euros, con un crecimiento interanual del 32%.