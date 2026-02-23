BBVA coloca 2.120 millones de euros en su segunda mayor emisión de deuda sénior no preferente en dólares

Archivo - Sede del Grupo BBVA en Madrid. - Óscar J.Barroso/AFP7 - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha colocado 2.500 millones de dólares (2.120 millones de euros) en una emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en dólares y la segunda efectuada por el banco en 2026.

La demanda ha alcanzado los 9.200 millones de dólares (7.802 millones de euros), casi cuatro veces más, según informó la entidad en un comunicado.

La operación ha contado con tres tramos, los dos primeros con vencimiento a tres años --uno con interés fijo y otro variable-- y un tercero con interés fijo y vencimiento a 10 años.

El precio final de los tramos con interés fijo ha quedado fijado en 30 y 25 puntos básicos, respectivamente, por debajo del precio de salida de IPT más un diferencial 100 puntos básicos para el tramo a tres años e IPT más 135 puntos básicos para el de diez años. Además, el tramo a tres años con interés variable está referenciado al índice SOFR.

Esta emisión se enmarca en el plan de financiación del grupo para 2026 y tiene como objetivo refinanciar las emisiones elegibles para el cómputo del MREL y financiar el crecimiento del crédito.

Se trata de la segunda emisión que el banco ha realizado este año. En enero de 2026, el grupo ya colocó 2.000 millones de euros de una emisión de deuda sénior no preferente de doble tramo.