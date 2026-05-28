BBVA defiende usar la IA como complemento a las personas

El Country Manager de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, durante la segunda jornada del 21º Encuentro del Sector Bancario, en el Aula Magna del campus del IESE, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El 'country manager' de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, ha afirmado este jueves que la inteligencia artificial va a ayudar a los bancos "a ser más rápidos y eficientes en las respuestas a los clientes", pero que el papel de las personas seguirá siendo fundamental.

"Es un salto de escala brutal que complementa a las personas" y que permitirá, de una manera más ágil, anticiparse y satisfacer las necesidades de unos clientes que exigen umbrales de calidad cada vez más altos, según ha señalado durante su intervención en un foro organizado por IESE y FTI Consulting.

"La innovación y la capacidad de apalancarnos en la tecnología están en el ADN de la organización", ha destacado, a la vez que ha añadido que "la adopción de la IA nos afecta a todos. Es una tecnología que te hace mejor, que te complementa".

En este sentido, ha señalado que el sector financiero en España es actualmente uno de los más sólidos y competitivos de Europa y esto permite ofrecer un mejor servicio al cliente. En relación a los neobancos, ha explicado que se trata de "propuestas distintas". "La nuestra es una propuesta de omnicanalidad 24/7, en la que el cliente elige cómo quiere relacionarse con el banco", ha dicho.

En su opinión, este modelo beneficia al cliente, al combinar una experiencia digital avanzada con omnicanalidad, una red de oficinas y gestores, una relación basada en la confianza y una oferta integral de productos y servicios.

A su juicio, el modelo ganador no será sólo digital ni sólo presencial, sino la combinación de ambas capacidades. El responsable de la entidad en España ha puesto en valor que BBVA ofrece una propuesta que combina cercanía, asesoramiento y capacidad financiera con una experiencia digital reconocida internacionalmente.