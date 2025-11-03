BBVA lanza la emisión de un 'CoCo' con un interés del 6,125%

Archivo - El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, durante la presentación del regreso a Bilbao de la escultura monumental de Eduardo Chillida, 'Elogio del hierro III', en la plaza Chillida del Museo de Bellas Artes, a 12 de septiembre de 2025, en Bilb - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha acudido este lunes a los mercados de deuda para lanzar la emisión de un bono contingentemente convertible ('CoCo', como se conoce en jerga financiera) que ofrecerá un interés anual del 6,125%.

El papel califica como capital de nivel 1 adicional (Additional Tier 1, o AT1) y el interés ofrecido será pagadero trimestralmente. Además, el banco tiene opción de amortización anticipada a los siete años de su emisión.

Esta emisión forma parte del plan de financiación mayorista del banco para 2025. Los bancos colocadores de la operación, además de la propia BBVA, son Barclays, Bank of America, Crédit Agricole, JPMorgan y UBS.