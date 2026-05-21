BBVA presenta un calculador hipotecario y 'app' y tarjetas personalizadas en su evento anual de innovación

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MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha presentando en su evento anual de innovación 'Futura 26' un calculador hipotecario, nuevos accesos directos personalizados a la 'app' y una configuración personal de las tarjetas bancarias.

En concreto, la nueva solución 'Fast Track Hipoteca' permite al solicitante --sea o no cliente de la entidad financiera-- conocer con antelación cuánto importe podría concederle el banco para la compra de su futura vivienda, gracias a un análisis económico personalizado realizado con datos oficiales obtenidos, de forma automática y segura, según precisa la entidad.

En este sentido, el usuario recibirá en aproximadamente ocho horas laborables un análisis económico preciso sobre la cuantía. Además, el informe preliminar podrá tener una validez de tres meses siempre que no cambie la información analizada.

Asimismo, el proceso no obligará a continuar con la solicitud de una hipoteca ni implica compromiso alguno por parte del banco. La aprobación definitiva estará sujeta al análisis completo de riesgos y de la vivienda a hipoteca.

Por otro lado, la capacidad de modificar los accesos personalizados, se enmarca en la estrategia de BBVA de ofrecer una experiencia de 'app' cada vez "más adaptada a los intereses y necesidades de cada usuario", según detallan desde el banco vasco.

De este modo, algunos clientes podrán consultar de un vistazo la evolución de su patrimonio neto, el estado de sus ingresos y gastos mensuales, tendencias de inversión relacionadas con acciones o fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), objetivos de ahorro personalizados o recomendaciones de su 'coach' financiero.

BBVA también incorporará accesos específicos relacionados con ventajas y experiencias para clientes, como viajes sin comisiones, descuentos, promociones o nuevos servicios digitales. En este sentido, la firma permitirá configurar y reorganizar estos accesos para que cada cliente pueda conformar su 'app'.

Respecto al ajuste de las tarjetas bancarias, la entidad consentirá el uso de imágenes generadas con Inteligencia Artificial (IA) tanto en iOS como en Android para personalizarlas.

Por otra parte, el banco presidido por Carlos Torres también ha apostado recientemente por los jóvenes con el lanzamiento de una tarifa reducida para invertir en acciones y ETF dentro del servicio BBVA Trader Bolsa. En particular, la entidad facilita a los menores de 30 años operar por solo 0,99 euros por operación y sin comisión de custodia.

A su vez, estos clientes disponen del 'Pack Viajes' superior sin coste, con operaciones en el extranjero sin comisiones ni límites de importe, incluso durante fines de semana, además de retiradas gratuitas en cajeros.

En cuanto a la seguridad, BBVA lanzó hace apenas un mes una nueva funcionalidad que permite confirmar desde la propia 'app' si una llamada recibida procede realmente del banco. Así, la solución incorpora un sistema de comprobación en tiempo real que añade una nueva capa de protección frente a intentos de fraude y suplantación de identidad.