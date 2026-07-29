BBVA remodela su equipo directivo con la salida de Osuna de México y de Gómez Bravo como directora financiera

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MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha aprobado una amplia reorganización de su estructura directiva en la que destaca el relevo al frente de su negocio en México, su principal mercado, y la salida de Luisa Gómez Bravo como directora financiera del Grupo.

En concreto, José Luis Elechiguerra, hasta ahora responsable global de Gestión de Riesgos (GRM, por sus siglas en inglés), sustituirá a Eduardo Osuna como 'country manager' de BBVA en el país azteca, quien pasará a ocupar la presidencia del Consejo de Administración de BBVA México, tal y como ha comunicado la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como resultado de este movimiento, Pablo Pastor, actual responsable de Riesgos de América del Sur y Turquía, asumirá la dirección global de GRM en sustitución de Elechiguerra.

Además, BBVA integrará en esta área las funciones de 'Compliance' y Riesgos no Financieros, hasta ahora dependientes de 'Regulation & Internal Control', división que desaparecerá con la nueva organización.

Ambas funciones quedarán bajo el liderazgo de Rocío Pérez, responsable global de Compliance & Internal Control, con el objetivo de configurar una función integrada de gestión de riesgos y simplificar el reporte al primer nivel de la entidad. Tanto GRM como Compliance & Internal Control mantendrán acceso directo al Consejo de Administración.

Asimismo, Mario Pardo, hasta ahora 'country manager' de BBVA en Colombia, pasará a dirigir la nueva área global de 'Institutional Engagement', creada para gestionar las relaciones del grupo con instituciones, reguladores y responsables de políticas públicas, además de asumir la representación institucional de BBVA. Esta división integrará las funciones de Regulación, Relación con Supervisores, Relaciones Institucionales y BBVA Research.

En consecuencia, su puesto en Colombia será ocupado por Gloria Couceiro, actual responsable global de Planificación Financiera y Gestión de Costes e Inversiones.

La reorganización también simplifica el modelo de seguimiento de los países de América del Sur. De este modo, Argentina, Colombia y Perú pasarán a depender directamente del consejero delegado del grupo, Onur Genç, mientras que el resto de mercados de la región reportarán a las áreas de Commercial Client Solutions (Uruguay y Venezuela) o Retail Client Solutions (en el caso de Forum Chile). Como consecuencia de este cambio desaparecerá el área de 'Country Monitoring'.

DOS AÑOS Y 10 MESES EN EL CARGO

Entre los principales cambios de la entidad financiera figura también la salida de Luisa Gómez Bravo como directora financiera (CFO, por sus siglas en inglés) del grupo. Su puesto será ocupado por Gonzalo Rodríguez, hasta ahora responsable de Banca Minorista de BBVA en España.

Gómez Bravo, que lleva cerca de 2 años y diez meses en el puesto, seguirá estando vinculada al banco vasco, aunque todavía no se le ha definido un puesto en la entidad, tal y como ha podido corroborar Europa Press.

Asimismo, Victoria del Castillo, actual responsable de Strategy & M&A, asumirá la dirección global de Talent & Culture en sustitución de Paul Tobin, mientras que Roberto Albaladejo relevará a Del Castillo al frente de Strategy & M&A.

Por su parte, Jacobo de Nicolás, hasta ahora responsable de los Servicios Jurídicos de BBVA en México, será el nuevo director global del área Legal en sustitución de María Jesús Arribas.

Finalmente, Rosario Mirat, actual responsable del Gabinete de Presidencia, asumirá la Secretaría General y del Consejo de Administración de BBVA en sustitución de Domingo Armengol.

Con carácter general, los cambios serán efectivos a partir del 1 de septiembre.

"La transformación la construimos entre todos los que formamos parte de BBVA. En un contexto de cambio acelerado, este liderazgo renovado nos sitúa en la mejor posición para impulsar un nuevo ciclo de crecimiento y continuar nuestra historia de éxito. Esta organización potencia nuestra capacidad para ayudar a nuestros clientes a llegar más lejos, crear más oportunidades para nuestros empleados, generar un crecimiento sostenible para nuestros accionistas y contribuir al progreso de la sociedad", ha subrayado el presidente de BBVA, Carlos Torres.

En este sentido, Torres y Genç han expresado su "mayor reconocimiento y agradecimiento" a Domingo Armengol, María Jesús Arribas, Juan Asúa, Ana Fernández Manrique, Luisa Gómez Bravo, Eduardo Osuna, Jorge Sáenz de Azcúnaga y Paul Tobin, quienes concluyen su etapa ejecutiva en BBVA: "Su liderazgo, compromiso y generosidad han sido fundamentales para construir el banco que somos hoy", han concluido.