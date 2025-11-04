BBVA reparte más de 1.800 millones en dividendos esta semana

Archivo - Oficina de BBVA en Zurich (Suiza). - BBVA - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

BBVA tiene previsto repartir 1.842 millones en dividendos esta semana, a razón de una distribución de 0,32 euros por acción, lo que supone el mayor dividendo a cuenta pagado por el banco en su historia.

Teniendo en cuenta la retención del 19% por impuestos que se aplica a los dividendos, los accionistas recibirán 0,2592 euros netos por acción. La fecha de pago es el 7 de diciembre.

Este martes, 4 de noviembre, es el último día para comprar acciones con derecho a cobrar este dividendo. Las acciones cotizarán 'ex-dividendo' el 5 de noviembre y la fecha de registro será el 6 de noviembre.

No es el único dividendo que recibirán los accionistas con cargo a los resultados de este año, ya que se trata de un dividendo a cuenta. Más adelante, los accionistas recibirán un dividendo complementario para terminar de repartir los beneficios, que en el caso de BBVA suele ser el de mayor importe.

En 2024, el banco repartió un dividendo a cuenta de 0,29 euros y posteriormente, un dividendo complementario de 0,41 euros.

Asimismo, cabe recordar que todavía está prevista de ser aprobada por el Banco Central Europeo (BCE) la recompra de acciones que el banco anunció al fracasar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell.

El banco prevé repartir 36.000 millones de euros entre sus accionistas hasta 2028. A corto plazo, BBVA ha anunciado que prevé contar con 13.000 millones de euros para distribuir a sus accionistas.