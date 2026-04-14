El BCE insta a culminar la unión bancaria y defiende los requisitos de capital al sector

Archivo - 24 July 2025, Hesse, Frankfurt_Main: Christine Lagarde (L), President of the European Central Bank, and Vice-President Luis de Guindos arrive for a press conference at ECB headquarters after leaving eurozone interest rates unchanged at 2.0 perce - Arne Dedert/dpa - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) considera que la fragmentación de los mercados bancarios de la UE frena el crecimiento y la competitividad de los bancos europeos, por lo que insta a avanzar en los componentes clave de la unión bancaria, incluyendo un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, así como la libre circulación de capital y liquidez en los grupos bancarios transfronterizos, mientras que defiende que los requisitos de capital exigidos son comparables a los de otras jurisdicciones.

En su respuesta a la consulta de la Comisión Europea sobre la competitividad del sector bancario de la UE, la institución presidida por Christine Lagarde sostiene que esta se ve obstaculizada por una "complejidad innecesaria" y la fragmentación entre países, por lo que urge a superar estos desafíos para que la zona euro funcione "más como una jurisdicción única" en materia de regulación financiera.

De este modo, con el fin de desbloquear el avance hacia la unión bancaria, el Consejo de Gobierno del BCE insta a un "progreso sincronizado" en los componentes clave, incluyendo medidas concretas para la creación de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, con un calendario claro para su implementación.

Asimismo, el 'guardián del euro' aboga por que el capital y la liquidez "deben circular libremente" dentro de un grupo bancario transfronterizo en la eurozona, mientras que reclama a los responsables políticos fomentar mercados de capitales más profundos mediante el avance de la unión de ahorros e inversiones.

Entre sus propuestas concretas, el BCE plantea una serie de cambios en la normativa bancaria de la UE, incluyendo transformar las reglas de directivas a reglamentos de aplicación directa; reunir en dos los cinco colchones macroprudenciales existentes; aumentar la proporcionalidad para los bancos pequeños; así como simplificar la presentación de informes.

Asimismo, el BCE defiende que la competitividad surge de la armonización, la integración y la economía de escala, "no de la desregulación" y afirma que la resiliencia bancaria es un "requisito indispensable" para el crecimiento y la competitividad a largo plazo de la zona del euro, especialmente en el actual entorno de incertidumbre.

De este modo, sostiene que las medidas para simplificar la regulación deben abordar la complejidad excesiva "sin debilitar la resiliencia", recordando que los requisitos de capital para los bancos de la zona euro son, en general, "comparables a los de otras jurisdicciones" y se ajustan a las normas internacionales.

En este sentido, defiende que las entidades de la eurozona han podido mantener la concesión de préstamos, incluso durante recientes periodos de tensión sin que existan indicios de que los requisitos de capital hayan perjudicado la eficiencia o la capacidad de préstamo de los bancos.

La simplificación y una mayor armonización -pero no la desregulación- pueden fomentar la competitividad. Reducir los estándares, en última instancia, dejaría los riesgos sin abordar y "podría incentivar a los bancos a adoptar prácticas de alto riesgo con escaso beneficio para la economía real o su resiliencia".

"El paso crucial para fortalecer la competitividad de Europa es un mercado bancario único donde el capital y la liquidez puedan circular libremente entre países y todos los depósitos estén protegidos por igual", ha declarado Luis de Guindos, vicepresidente del BCE.

De su lado, Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, considera que unos mercados mejor integrados y una mayor competencia transfronteriza pueden permitir a los bancos "aprovechar mejor las economías de escala y diversificar sus actividades", lo que, unido a salvaguardas que protejan la estabilidad financiera, puede fortalecer los modelos de negocio de las entidades y su resiliencia".