El BCE pierde 1.254 millones en 2025, un 84,2% menos que en 2024, pero acumula tres años seguidos en negativo

El Banco Central Europeo (BCE) registró al cierre de 2025 unos 'números rojos' de 1.254 millones de euros, lo que implica acumular tres ejercicios consecutivos en negativo, pero, a su vez, reducirlos en un 84,2% respecto a los de 2024.

Según ha comunicado la entidad, la "importante reducción" de los gastos netos por intereses ha permitido al BCE alejarse de las pérdidas de 7.944 millones de euros de 2024, las cuales fueron las mayores de su historia.

Las pérdidas del año pasado, al igual que las de los dos años previos, permanecerán en el balance del BCE para ser compensadas con beneficios futuros. En consecuencia, no habrá distribución de dividendos a los bancos centrales nacionales de la eurozona con cargo al año 2025.

El BCE lleva sin tener beneficios desde 2021, cuando ganó 192 millones de euros y cerró en equilibrio las cuentas de 2022. El organismo dirigido por Christine Lagarde ha explicado que las pérdidas se producen "después de muchos años registrando beneficios considerables" y que son resultado de la política monetaria adoptada para cumplir con el su mandato de estabilidad de precios.

En concreto, ha recordado que las medidas aplicadas y conocidas como Quantitative Easing (QE) exigían a la entidad ampliar su balance mediante la adquisición de activos financieros, principalmente con tipos de interés fijos y vencimientos a plazos largos. Esto se tradujo en el aumento del pasivo por el que el BCE paga intereses a tipo variable.

Las subidas de los tipos entre 2022 y 2023 destinadas a combatir la inflación conllevaron incrementos inmediatos de los gastos por intereses de esos pasivos, mientras que los ingresos por intereses, especialmente en los valores adquiridos en el marco del programa de compras de activos (APP) y del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP), "no se incrementaron al mismo ritmo".

Se espera que el BCE vuelva a obtener beneficios en 2026 o al año siguiente, aunque esto dependerá de los niveles futuros de los tipos de interés y de las tasas de cambio, así como del tamaño y la composición del balance del BCE. En cualquier caso, el banco central ha destacado que podrá operar "eficazmente" y cumplir con su deber independiente de que haya pérdidas.