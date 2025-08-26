El BCIE y el TaiwanICDF lanzan un programa financiero para pymes lideradas por mujeres de Guatemala. - BCIE

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo de Cooperación Internacional y Desarrollo de Taiwán (TaiwanICDF) han suscrito una alianza para lanzar un programa financiero enfocado a pymes lideradas por mujeres de Guatemala, según explicó la institución en un comunicado.

En concreto, la iniciativa busca reducir la brecha de género en el emprendimiento guatemalteco a través de un fondo para crédito por 14,2 millones de dólares (12 millones de euros) complementado con 10 millones de dólares (8 millones de euros) en fondos no reembolsables para garantías y asistencia técnica.

Según se especifica en el comunicado, los recursos serán canalizados a través de instituciones financieras guatemaltecas que mantienen líneas de crédito activos con el BCIE.

El Programa Financiero para Mypymes lideradas por Mujeres combina financiamiento, garantías y asistencia técnica para potenciar el emprendimiento femenino en este país, donde todavía persisten limitaciones al acceso equitativo al crédito para estas personas.

Este programa también contempla acompañamiento técnico a las instituciones financieras para diseñar productos innovadores y con enfoque de género, incorporar tecnologías y comprender mejor las realidades de las mujeres emprendedoras, que actualmente hoy representan el 39% de las pymes del país.

"Apostar por las mujeres empresarias es apostar por el crecimiento con impacto social, por negocios sostenibles y por comunidades más fuertes", destacó la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez.