El BEI e Inbonis lanzan un programa piloto para facilitar financiación a 'startups' y 'scaleups' europeas

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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) e Inbonis han firmado un acuerdo para poner en marcha un programa piloto que analizará cómo las calificaciones crediticias "externas e independientes" pueden acelerar el acceso a la financiación bancaria tradicional de las 'startups' y 'scaleups' innovadoras en Europa.

La iniciativa, financiada por el Centro de Asesoramiento InvestEU, apoyará a empresas que ya cuentan con financiación de instrumentos de 'venture debt' del BEI.

Así, según han explicado a través de un comunicado, a estas compañías se les facilitará la emisión de calificaciones crediticias independientes emitidas por agencias registradas en la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).

En este sentido, el proyecto piloto se desarrollará durante los próximos 18 meses con el fin de estudiar en qué medida estas calificaciones ayudan a los bancos intermediarios en sus procesos de evaluación del riesgo, mejorando también la comparabilidad entre empresas y acelerando el acceso a líneas de capital circulante.

Como parte del programa, la agencia española Inbonis Rating realizará evaluaciones de solvencia "independientes" y emitirá calificaciones crediticias privadas para empresas de diversos sectores seleccionadas por el BEI, incluidos los beneficiarios del mecanismo de garantías CleanTechEU.

Con este servicio de asesoramiento adaptado se pretende abordar, según han indicado desde el BEI, uno de los "principales retos estructurales" a los que se enfrentan las empresas emergentes europeas.

En este sentido, muchas de ellas, "a pesar de haber alcanzado un importante grado de madurez tecnológica y comercial", sufren dificultades para acceder al crédito bancario por carecer de un historial consolidado, han explicado desde la entidad.