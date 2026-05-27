El BEI trabaja con BME para asesorar a empresas que quieran salir a Bolsa

La consejera económica senior del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Paz Guzmán. - BME

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera económica senior del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Paz Guzmán, ha asegurado que desde la institución se está trabajando con Bolsas y Mercados Españoles (BME) para ofrecer asesoramiento a empresas que quieran salir a Bolsa.

Se trata de una iniciativa que ya están facilitando en Euronext, donde el BEI está asesorando a empresas del sector del espacio y la defensa que quieran saltar al parqué con el que esperan ayudar a las pequeñas y medianas empresas en este proceso.

"También estamos asesorando directamente a empresas de crecimiento. Por ejemplo, si ya la tenemos en cartera y la conocemos bien, va a funcionar con un 'venture fund' nuestro", explicó durante su intervención en el Foro MedCap 2026, organizado por BME en el Palacio de la Bolsa.

Uno de estos casos es la empresa sueca Anocca AB, especializada en inmunoterapias para una nueva generación contra el cáncer. El BEI está asesorando a la firma en todo lo relativo con la salida a Bolsa, en la parte de gobernanza, de 'reporting' y de estándares medioambientales sociales.

Guzmán ha recordado que dentro del grupo existe la European Tech Champions Initiative (ETCI), un fondo de fondos creado en 2023 que facilita financiación a empresas emergentes innovadoras europeas. "Ahora, con la ECTI, vamos a llegar a 'tickets' en su segunda fase de hasta 200 millones de euros", aseguró.

"Cuanto más inviertes en que haya más empresas que estén escalando, ese es el 'pipeline' de empresas que podrán llegar a salir al mercado", apuntó.

La consejera económica senior del BEI afirmó que aproximadamente un tercio del 'venture debt' --préstamos orientados a 'startups'-- de Europa procede del BEI.